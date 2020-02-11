Vettel: "SF1000, ileri yönde atılmış bir adım"

Geçen yıl şampiyonluk ipini göğüsleyemeyen Ferrari, 2020 Formula 1 aracını bugün İtalya'da yaptığı lansmanla tanıttı.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, araçta görünenden daha fazla değişiklik olduğunu söylerken, takımın Alman pilotu Sebastian Vettel de Ferrari'nin ileri yönde bir adım attığından emin görünüyor.

Vettel, “Yeni aracı tasarlamak için çok fazla zaman harcandı ve onun bu hale gelmesi büyük bir başarı. SF1000'i seviyorum. Aracı diğerlerine kıyasla biraz daha erken görme fırsatımız oldu ve yeni aracı geçen yılki araçla ile karşılaştırırsanız, özellikle gövde ve arka kısmındaki değişiklikleri fark edebilirsiniz."

"Daha kompakt görünüyor. Takım, doğru çözümleri bulmak için araç üzerinde çok çalıştı."

"Araçta çok fazla iş yapıldı. Ben çok beğendim, onu daha önce gördüm ve hemen değişiklikleri fark ettim. Özelikle aerodinamik taraftaki değişiklikler hemen belli oluyor."

"Direksiyonun başına geçmek için sabırsızlanıyorum, çünkü sürüş yapmak sadece araca yandan bakmaktan çok daha ilgi çekici. Ama biraz daha beklemek zorundayız. Araç bence harika görünüyor ve geçen yıldan daha fazla kırmızı renge sahip."

"Şu noktada nasıl sonuçlar elde edeceğimizi tahmin etmek imkansız. Fakat dediğim gibi takım, aracı oluşturmak için çok fazla çaba harcadı. Bence SF1000 ileri yönde atılmış bir adım."

"Umarım direksiyona geçince bunun onayını alabilirim. Maranello'daki tüm çalışanlar, aracı daha iyi hale getirmek için çalışıyor. Sabırlı olmalı ve olayların nasıl gelişeceğini takip etmeliyiz." dedi.