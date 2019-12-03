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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Faydalı bir gündü"

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Vettel: "Faydalı bir gündü"
Ekleyen:
, Editör
3 Ara 2019 17:40

Sebastian Vettel, Abu Dhabi lastik testinin kendileri için faydalı geçtiğini söyledi.

Ferrari'de Pirelli lastik testi kapsamında salı günü piste takımın dört kez dünya şampiyonu pilotu Sebastian Vettel çıktı.

Alman pilot, gün boyunca 2019 ve 2020 lastiklerini karşılaştırdı ve son kez SF90'ın direksiyonuna geçmiş oldu.

Günü 1:37.891'lik derecesiyle Valtteri Bottas'ın 0.7 saniye gerisinde tamamlayan Bottas, günün kendileri için faydalı geçtiğini söyledi.

"Faydalı bir gün oldu. 2020 lastiklerinin performansını değerlendirip bunları mevcut lastiklerle karşılaştırdık."

"Bugün için asıl görevimiz lastikleri karşılaştırmaktı ve 100'den fazla turu atarak pist üstündeki süreyi maksimuma çıkarmaya çalıştık."

"Yarın, lastikleri Charles ile değerlendirmek için başka bir günümüz daha var ve onun geri bildirimlerini almak önemli olacak."

Yarın gün boyunca Charles Leclerc sürüş yapacak.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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