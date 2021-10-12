Vettel: "F1'in 'işe yaramaz' hibrid kuralları yeterince doğa dostu değil"

Çevre ve sürdürülebilirlik sorunları ile çokça ilgili olan olan dört kez dünya şampiyonu Alman pilot, F1'in daha doğa dostu motorlar ve sürdürülebilir yakıtlar için ortaya koyduğu planın yeterince agresif olmadığını düşündüğünü söyledi.

Vettel, grand prix yarışlarının hızlı değişen dünyanın gidişatına ayak uyduramayarak çağ dışı kalabileceği tehlikesinin bulunduğunu ve bunun da sporun geleceği üzerinde büyük bir baskı oluşturduğuna inandığını söyledi.

Aralarında Motorsport.com İtalya'nın da bulunduğu seçkin basın organlarına konuşan Vettel, F1 patronlarının uyanması gerektiğini ve yapılan planın ötesinde yapılması gereken pek çok şey olduğunu belirtti.

F1 sürücüsü olması ve çevre dostu düşünceleri arasında bir karşıtlık olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Vettel, "Tabii ki de var ve bunun olması da normal çünkü Formula 1 çevre dostu değil."

"Ben, icat ve yaratılabilecek fırsatlar bakımından yaşadığımız zaman diliminde Formula 1'i daha çevre dostu yapabileceğimizi, aynı zamanda tutkuyu, izlenilebilirliği, heyecanı, meydan okumayı ve hızı kaybetmeyebileceğimizi düşünüyorum."

"Burada pek çok zeki insan ve mühendislik gücü var, rahat bir şekilde çözüm bulabiliriz. Ancak şu anki kurallar, her ne kadar çok heyecanlı olsa da, motor da bir o kadar verimli olsa da, hiçbir işe yaramıyor."

"Örnek vermek gerekirse, iki yıl sonra yeni bir araç almak istediğinizde o araçta kullanılan motor, burada kullandığımız motor yapısına sahip olmayacak."

"Bunun ne alaka olduğunu da sorabilirsiniz. Bence insanların kurallar bakımından sporun geleceği hakkında konuştukları belirli şeyler var, bu tür şeyler değişiklik yaratabilirler ve daha mantıklı değişiklikler ortaya çıkarabilirler."

"Ve bana göre bu değişiklikler olursa, hem Formula 1 için güzel bir şey olur, hem de spor için çok önemli bir şey olur."

"Ancak bunlar olmazsa, sporun gidişatını iyi görmüyorum. Eğer bunlar olmazsa Formula 1 yok olacak."

"Şu anda, hatalar yaptığımızın farkında olduğumuz bir noktadayız ve hatalar yapmaya devam edecek zamana sahip değiliz." dedi.

Proaktif destek

Sebastian Vettel, Aston Martin, gridde Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

F1 an itibariyle 2025/2026 sezonu sonrasında getirilebilecek motor kuralları hakkında motor üreticileri ile görüşme hâlinde ve beklenti, motorlarda tamamen sürdürülebilir yakıt kullanılması yönünde.

F1'in planı ise, biyo atıklardan oluşan laboratuvar yapımı bir yakıt kullanılması yönünde ancak Vettel, bu planın yanlış olduğu görüşünde.

Bunun yerine Vettel, sporun teknolojik değişime önderlik etmesi gerektiğini ve şu anda zaten bulunan E10 ürünlerini sporda kullanmak yerine sentetik yakıtların kullanımını hızlandırmanın mantıklı olduğunu söylüyor.

Alman pilot, "Tüm yakıt türleri konusunda bir uzman değilim, ancak biyo yakıtlar yerine sentetik yakıtlar kullanılmasını tercih ederim."

"Biyo yakıtlarda karbon akışınızı bir yerden sağlamanız gerekiyor ve bence bu açıdan problemler veya sorunlar ortaya çıkabilir."

"Bence Formula 1'in yenilebilir yakıtları bulması veya gelecekte sentetik yakıtların kullanılması konusunda bir formül bulması tabii ki de doğru bir şey."

"Ancak şu an ortada olan durumda, gelecek sene için bir motorumuz olacak ve araçta sadece %10 oranında e-yakıt kullanılacak - ki teknoloji gelişiminin bakış açısından baktığınızda bu, bir devrim değil."

"Bu yakıt zaten birkaç senedir benzin istasyonlarında satılıyor. Bu bir yenilik değil."

"Bence bu karar, Formula 1'in teknolojik liderlikte olma fikriyle uyumlu değil. Bu nedenle biz şu anda proaktif olup öncü olmak yerine, olanlara reaksiyon veriyoruz."

"Sentetik yakıtlar açısından bir fırsata sahibiz. Ancak ne yazık ki bu konuda da öncü olmak yerine reaksiyon vereceğiz, çünkü motorlar 2022 yılından itibaren dondurulacak."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, dışarı taşıyor Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

"Yapılan değişiklikler öncesinde bir takım konuşmalar yapılıyor, ancak motorlar en azından 2025'e kadar, muhtemelen 2026'ya kadar dondurulacak, bu da beş yıl kadar bir süre boyunca hiçbir gelişim olmayacağını bize gösteriyor."

"Bu durumun sporu büyük bir baskı altına alacağını düşünüyorum çünkü bu beş sene içerisinde umuyorum ki dünya üzerinde büyük değişiklikler olacak ve bunun sonucunda bu değişikliklere ayak uyduramayan herkes ve her şey baskı altında olacak." dedi.

Dört kez dünya şampiyonu Alman pilot, F1 için daha iyi olan yolun, sporda bulunan en iyi mühendisleri bir araya getirerek daha sürdürülebilir bir yakıt tasarlaması, böylece yıllar boyunca yollarda kullanılmaya devam edecek olan bir milyardan fazla içten yanmalı motorlu aracın yarattığı hava kirliliğinin azalmasına yardımcı olunması olduğunu söyledi.

Vettel, "Bence elimizdeki kaynakları kullanarak; yani Formula 1'de yer alan akıllı insanların fikirlerini, imkanları, tesisleri ve parayı kullanarak bunu yapabiliriz."

"Şunu unutmamamız gerekiyor: son 10 seneyi oldukça verimli bir motoru kullanarak geçirdik ve bu motordan oldukça fazla güç elde ettik ancak, bu motorun normal bir insan için yollarda veya bir sonraki jenerasyon araçlarda olmasının hiçbir anlamı yok, ayrıca çok fazla masrafı var."

"Her bir üretici bu motorlara, bu kadar sene içerisinde 1 milyardan fazla para harcadı. Bu para yeniden bulunabilir, veya bu paranın bir kısmı daha doğru amaçlar adına harcanabilir diye umuyorum."

"Benim görüşüm bu şekilde. En iyi çözümün ne olduğunu bilmiyorum. Ancak bir beş sene daha oturup bunu tartışarak beş sene boyunca hiçbir şey yapmamak yerine, bunu araştırmaya şu an başlamamız gerekiyor." açıklamalarında bulundu.