Vettel: “F1’in gelirinin bir kısmı pek temiz değil”

Önümüzdeki haftalarda F1, tarihinde ilk kez Katar ve Suudi Arabistan’da yarışacak ve bu, insan hakları sorunları göz önüne alındığında eleştirilere yol açtı.

Vettel, bu tür konularda kendi düşüncelerini açık şekilde ifade ediyor ve bu sene, Macaristan Grand Prix’si hafta sonunda LGBTQ haklarına desteğini göstermek için üzerinde gökkuşağı bulunan kıyafetler giydi.

Alman sürücü, finansal durumları anlamasına rağmen, spora kazandırılan paranın ‘temiz’ olmadığını düşünüyor ve gelecekte etik konuların daha büyük bir faktör olmasını istiyor.

New York Times’a konuşan Vettel, “Ziyaret ettiğimiz birçok ülke ve spora giren çokça para var. Belki de bu para çok da temiz değil.”

“Açıkçası bu konuda detaya girmek zor. Bazı ülkeler, bu konuda diğerlerinden daha iyi durumda.”

“Bir şekilde, bazı yerlere gitmemiz yanlış. Çünkü belli bir etiğe sahipseniz, hayır demelisiniz.”

“Ancak açıkçası, finansal olarak, bir iş olarak Formula 1’in oralara gitmesi için büyük bir teşvik olduğunu görebiliyorum.” ifadelerini kullandı.

Bu durumun takım çalışanlarını nasıl etkilediği konusunda ise Vettel, “Bu zor bir konu. Geniş bir organizasyon olarak bunun, genel olarak eylemlerimizle ilgili bir sorumluluğumuz olduğuna dair farkındalık ve bilinç konusunda büyümemiz gerektiğiyle ilgili olduğunu düşünüyorum.”

“Bu, ister bir Formula 1 yarışı düzenlemek olsun, ister bir şirketi yönetmek olsun, ister bir ürün satmak olsun.”

“Yaptıklarımızın sonuçlarıyla daha fazla yüzleşmeye başlamalı ve bu sorumluluğu almalıyız.” dedi.