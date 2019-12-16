Video: "Vettel, F1'in en iyi 3 pilotu arasında değil" - 16 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri
paylaşım
yorumlar
Motorsport.com Türkiye'nin hazırlamış olduğu günlük haber bülteninden herkese merhaba. 16 Aralık 2019 günü öne çıkan F1 ve motor sporları haberlerini bu videodan izleyebilirsiniz.
Ayrıca en güncel videolardan anlık şekilde haberdar olmak için Motorsport.com Türkiye kanalına abone olabilirsiniz.
Sonraki haber
Önceki haber
Vettel: "Hedefim Ferrari ile dünya şampiyonu olmak"
Sonraki haber
Anket: 2019 Formula 1 sezonunun en iyi pilotlarını seçiyoruz!
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Abdullah Çelik
Video: "Vettel, F1'in en iyi 3 pilotu arasında değil" - 16 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri
paylaşım
yorumlar
Yarış merkezi
12 Mar - 15 Mar
Çok Okunanlar
Program
Formula 1
Biletler
Sağlayan
Sağlayan
Slayt Şov