Vettel, F1'in "diz çökme törenini" rafa kaldırması karşısında şaşkın

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Formula 1, sürücülerin ırkçılığa karşı duruşlarını belli etmelerini sağlamak amacıyla iki yıl önce bir yarış öncesi seremonisi getirmiş ve bu kapsamda sürücüler, yarış öncesinde diz çökmeye başlamışlardı.

Dünyanın dört bir yanındaki sporcular, bunu yaparak ırkçılığa karşı mücadelede dayanışmak gösteriyorlar. F1 pilotları da bunu desteklemiş oldular.

Fakat Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali'ya göre F1, 2022'de jestlerden çok eyleme geçmeye hazırlanıyor ve bundan ötürü de diz çökme törenini yapmalarına gerek olduğunu düşünmüyor.

Vettel, 2020 yılından beri bu tarz törenlerin öne çıkan isimlerinden birisi oldu ve sadece diz çökmekle kalmayıp, zaman zaman mesajlar içeren kıyafetler de giydi.

Perşembe günü düzenlenen Aston Martin AMR22'nin lansmanı sonrası konuşan Vettel, karar sürecinde sürücülere danışılmadığını ve bu durumun şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Sürücülere danışılıp danışılmadığı sorusuna yanıt veren Vettel, "Hayır, kendileri karar verip değiştiler. Biraz şaşırdığımı söylemem gerekiyor."

"Değindiğimiz konuların ve sorunların iki yıl içinde ortadan kalkmayacağını düşünüyorum. Bu nedenle biraz şaşırdım."

"Umarım sürücüler olarak bir araya toplanmayı ve bizim için önemli olan konuları hâlâ ifade edebileceğimiz bir yer bulmayı başarabiliriz."

"Bunu umursamayan bazı sürücüler var. Fakat bence bazıları buna gerçekten önem veriyor. Bir araya gelmek harika olacaktır." dedi.

Formula 1, yarış öncesi yapılan bu eylemin devam etmemesi konusundaki niyeti ve kararı konusunda takımları çok daha önceden bilgilendirdiğini doğrulamıştı.

Sebastian Vettel, Aston Martin Racing, Lance Stroll, Aston Martin Racing Photo by: Aston Martin Racing