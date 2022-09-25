Vettel, F1'in çevre programını eleştirdi

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Aston Martin pilotu Vettel, son dönemde çevre sorunlarına odaklanmaya başladı ve Alman pilot, Formula 1 kariyerini sonlandırdıktan sonra da bu konulara odaklanacak gibi görünüyor.

Vettel, F1 organizatörleri tarafından açıklanan çevre politikasından memnun değil, çünkü sentetik yakıta geçişin on yıl önce gerçekleşebileceğine inanıyor.

Ayrıca Vettel, Formula 1'in 2030 yılına kadar karbon nötr olma arzusu konusunda da oldukça şüpheci olduğunu belirtti.

Vettel, Auto Motor und Sport'a yaptığı açıklamada, "Söylenenler kulağa hoş geliyor ama özü yok."

"Asıl soru şu: Hedeflere ulaşılamazsa ne olacak? Kim kontrol edecek? Eğer Formula 1 kendini kontrol edecekse, bu güzel bir slogan ama pek güven vermiyor."

"Nihayetinde önemli olan, Formula 1'in anlamlı adımlar atabilmek için pastadaki payını azaltmaya istekli olması."

"Sentetik yakıtlara tamamen geçişten bahsediyoruz ve bu, 2026'ya kadar gerçekleşmeyecek bir şey. Oysa bu teknolojiler zaten uzun zamandır vardı, yani o kadar da yeni değiller."

"Formula 1, teknolojinin her alanında öncü olduklarından emin olmak istiyor ancak bu teknolojiyi on yıl önce sunmuş olsalardı gerçekten öncü olabilirlerdi."

"Yine de geç olması hiç olmamasından iyidir." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Vettel, ailesinin ve kişisel hayatının da artık değiştiğini söylüyor.

Alman pilot, evinde tek kullanımlık plastik tabak olmadığını, evinin çatısında güneş panelleri olduğunu ve özel jetlerle uçmaktan tamamen vazgeçtiğini söyledi. Artık yediklerine de dikkat ettiğini ekledi.

Vettel, "Daha az et yemeye çalışıyorum ve etin nereden geldiğini önemsiyorum. Et yemekte yanlış olan bir şey yok, sadece çiftçilikte kullanılan teknolojilerle alakalı bir durum."

"İnsanlara hayatlarını nasıl yaşamaları gerektiğini açıklamak istemiyorum. Elbette hepimiz olağan yaşam standardımızı korumaya çalışıyoruz ve hiçbir şeyin feda edilmesini istemiyoruz."

"Ancak insanların ne tükettikleri ve nasıl davrandıkları konusunda daha fazla düşünmeleri iyi olurdu. Küçük adımlar bile olumlu etki yaratabilir." dedi.