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Formula 1 / Son dakika

Vettel: “F1’in acı verici yokluğu, geri dönmeye acele etmek için bir sebep değil”

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Vettel: “F1’in acı verici yokluğu, geri dönmeye acele etmek için bir sebep değil”
Ekleyen:
, Editör
18 Nis 2020 11:12

Sebastian Vettel, şu anda yarışların yapılmamasının acı verici olduğunu söyledi, ancak yeniden yarışlara geri dönmek için acele etmemeleri gerektiğini belirtti.

Dört kez dünya şampiyonu Vettel, sezona bir an önce başlamaya istekli olduğunu belirtse de, önceliğin F1’deki personeli güvende tutmak olması gerektiğini söyledi.

İsviçre’deki evinden video konferansla konuşan Vettel, “Bu, acı verici çünkü araca geri dönmek istiyorum. Eğer bencil olursam yarışmak isterim, ancak şu anki durumda birçok insan birçok şey yapmak istiyor.”

“Bence ilk birkaç yarış, alıştığımızdan biraz daha zarar görecek. Ancak umarım çok zarar görmezler, çünkü taraftarlar önünde harika bir atmosferde yarışmak istiyoruz.”

Grand Prix Sürücüleri Derneği’nin (GPDA) direktörlerinden biri olan Vettel, sürücülerin F1’in dönüş şartlarını ve spor içerisinde çalışan herkesin ne gibi sorumlulukları olduğunu tartıştığını söyledi.

“Bu konu hakkında GPDA içinde çokça konuştuk. Bence bu oldukça zor bir konu.”

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“Bunun zor bir karar olduğunu biliyorsunuz. Bir tarafta, iş açısından bakarsanız, sporun sağlığı konusu var.”

“Ancak diğer tarafta, padokta çalışan insanlar konusundaki sorumluluğunuz var. Ve elbette en önemlisi, taraftarlar.”

“Normalde yarışları izlemeye gelen birçok insan var. Ve kendimize dikkat ettiğimiz kadar, diğer insanlara da dikkat etmeliyiz.”

“Yeniden yarışlara başlama konusunda konuşulacak birçok seçenek var. Yeniden başlamak için en iyi format nedir? Taraftarlarla mı yoksa taraftarlar olmadan mı yarışmalıyız?”

“Hepimizin istediği şey, normale dönmek. Ancak bu sadece F1 için değil, dünyadaki herkes için.”

“Ancak bence bunun en iyi ilacı, sabırlı olmak.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cem Özel

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