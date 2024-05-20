Vettel: "F1'i bazen özlüyorum ama kararımdan memnunum"

2022 sonunda F1'den emekli olan Vettel, Ayrton Senna ve Roland Ratzenberger'in ölümlerinin 30. yıldönümünde özel bir anma töreni için Imola'da direksiyon başına geçti ve Senna'nın 41. ve son zaferine ulaştığı McLaren MP4/8'i kullandı.

2024 Emilia Romagna Grand Prix'sinde yarış günü Channel 4'a konuşan Vettel, şunları söyledi: "Ben iyiyim. Zamanımın tadını çıkarıyorum, özellikle de çocuklarımla."

"Açıkçası, Formula 1'i böyle güneşli, insanların dolu olduğu günlerde özlüyorum. Rekabetçi bir araç ile gridde yer almak istiyorum."

Bu noktada Vettel'e bunun bir geri dönüş anlamına gelip gelmediği soruldu, ancak dört kez Dünya Şampiyonu bunu reddetti.

"Öyle görünmüyor çünkü işleri nasıl yapacağıma dair çok farklı bir yolum olduğunu düşünüyorum."

Sebastian Vettel prepares to drive Ayrton Senna's McLaren MP4/8 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Özlediğim pek çok şey var ama aynı zamanda birlikte yürümeyen şeyler de var."

"Çok zor bir karardı ve hâlâ acı veriyor. Bir buçuk yıllık aradan sonra şimdi daha iyi olduğunu düşünüyorum ama evet, sanırım bununla çok barışığım ve yeni hayatımın tadını çıkarıyorum."

"Bugün pistte olmak ve alkışlanmak harikaydı, bu gerçekten Ayrton ve Roland içindi."

"Sahip olduğum kariyere, hayata ve desteğe sahip olduğum için çok ayrıcalıklı olduğumu düşünüyorum, ancak sabahları podyumda insanların adınızı haykırdığı o anları özleyerek uyanmıyorum. Sanırım hayat ve yeni zorlukları denemek ve üstlenmek konusunda oldukça gerçekçiyim."

"Bu zor bir karardı. Geri dönmeyi düşünüyordum ve bunu düşüneceğimi önceden biliyordum. Ama sonuçta hiçbir şey değişmedi. Kararımdan hâlâ memnunum."