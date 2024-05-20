Vettel: "F1'i bazen özlüyorum ama kararımdan memnunum"
Sebastian Vettel Imola'da Formula 1 gridinde 'rekabetçi bir araçla' yer alma özlemini çektiğini itiraf etti ancak geri dönmeyi düşünmediğini açıkladı.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
2022 sonunda F1'den emekli olan Vettel, Ayrton Senna ve Roland Ratzenberger'in ölümlerinin 30. yıldönümünde özel bir anma töreni için Imola'da direksiyon başına geçti ve Senna'nın 41. ve son zaferine ulaştığı McLaren MP4/8'i kullandı.
2024 Emilia Romagna Grand Prix'sinde yarış günü Channel 4'a konuşan Vettel, şunları söyledi: "Ben iyiyim. Zamanımın tadını çıkarıyorum, özellikle de çocuklarımla."
"Açıkçası, Formula 1'i böyle güneşli, insanların dolu olduğu günlerde özlüyorum. Rekabetçi bir araç ile gridde yer almak istiyorum."
Bu noktada Vettel'e bunun bir geri dönüş anlamına gelip gelmediği soruldu, ancak dört kez Dünya Şampiyonu bunu reddetti.
"Öyle görünmüyor çünkü işleri nasıl yapacağıma dair çok farklı bir yolum olduğunu düşünüyorum."
Sebastian Vettel prepares to drive Ayrton Senna's McLaren MP4/8
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Özlediğim pek çok şey var ama aynı zamanda birlikte yürümeyen şeyler de var."
"Çok zor bir karardı ve hâlâ acı veriyor. Bir buçuk yıllık aradan sonra şimdi daha iyi olduğunu düşünüyorum ama evet, sanırım bununla çok barışığım ve yeni hayatımın tadını çıkarıyorum."
"Bugün pistte olmak ve alkışlanmak harikaydı, bu gerçekten Ayrton ve Roland içindi."
"Sahip olduğum kariyere, hayata ve desteğe sahip olduğum için çok ayrıcalıklı olduğumu düşünüyorum, ancak sabahları podyumda insanların adınızı haykırdığı o anları özleyerek uyanmıyorum. Sanırım hayat ve yeni zorlukları denemek ve üstlenmek konusunda oldukça gerçekçiyim."
"Bu zor bir karardı. Geri dönmeyi düşünüyordum ve bunu düşüneceğimi önceden biliyordum. Ama sonuçta hiçbir şey değişmedi. Kararımdan hâlâ memnunum."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Red Bull artık F1'in en hızlı aracına sahip değil mi?
Horner: "Imola'nın gidişatını değiştirmemizi sağlayan kişi Buemi"
F1'in baş teknik sorumlusu Symonds görevinden ayrılıyor
McLaren, Monako GP'de Senna özel renk düzeniyle yarışacak
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar