Vettel: "F1'e yedek olarak geri dönüş benim için bir seçenek değil"

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Vettel, Aston Martin'de iki yıl geçirdikten sonra 2022 sezonunun sonunda Formula 1'den emekli oldu.

Dört kez Dünya Şampiyonu olarak seyahatlerle dolu yoğun bir temponun ardından evde ailesiyle daha fazla zaman geçirme arzusunu dile getiren Vettel, 2023 için niyetinin mümkün olduğunca az şey yapmak ve gelecekte hangi fırsatları takip etmek istediğini görmek olduğunu belirtti.

Ancak Aston Martin pilotu Lance Stroll'un Bahreyn'de sezon öncesi testler öncesinde bir bisiklet kazasında sakatlanması, Vettel'in geri dönüş olasılığı hakkında spekülasyonlara yol açtı.

Vettel'in takımdan yeni ayrılmış olması ve hâlâ diğer pilotlar kadar yarışa hazır olması nedeniyle, Kanadalı pilotun yarışa hazır olmaması durumunda Aston Martin'in Vettel'i Stroll'un yedeği olarak kullanma ihtimali gerçekçi görünüyordu.

Sebastian Vettel, Aston Martin, with an engineer Fotoğraf: Glenn Dunbar

Ancak takım patronu Mike Krack, Vettel'i olası bir yedek pilot olarak değerlendirmeyi tamamen reddetti.

Stroll'ün sezon açılışında kokpitteki yerini almak için zamanında iyileşmesiyle de bu olasılık ortadan kalktı ve Vettel, geri dönüşün kendisi için bir seçenek olmadığını açıkladı.

Sky Almanya'ya konuşan ve bu spekülasyonlar sırasında ailesiyle Avrupa seyahatinde olan Vettel, "Aslında o sırada evde bile değildim."

"İlk başta ne olduğunu anlamadım, olanları duyduğumda Lance'e mesaj attım ve ona geçmiş olsun dileklerimi ilettim."

"Bunun ne anlama gelebileceğini hiç düşünmemiştim. Telefonumda Mike'tan bir mesaj vardı, biraz konuştuk. Ama geri dönüş benim için asla bir seçenek değildi." dedi.