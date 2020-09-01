Vettel F1'e odaklandı, gelecek için bir alternatif düşünmüyor

Dört kez Formula 1 dünya şampiyonu Vettel, takımın kendisiyle kontrat uzatmamayı tercih etmesiyle beraber sezon sonunda Ferrari'den ayrılacak.

Vettel, Renault'nun Fernando Alonso ile sözleşme imzalamasından önce Fransız takım ile görüşmelerde bulunduğunu söylemişti ve Racing Point ile anlaşma söylentileri bulunuyor. Vettel'in 2021 için Racing Point ile anlaşma dedikoduları devam ediyor, ancak Alman pilot "geleceği ile ilgili haber olmadığını" söyledi.

2021'de yarış kazanabilecek takımlarda gerçekçi bir koltuk bulma fırsatı olmaması ile beraber Vettel'in, Ferrari'de geçirdiği beş seneden sonra F1'in orta sıralarına dönmesi hakkında düşünceler ortaya çıkıyor.

Motorsport.com'un, kendisinin çok uzun zamandır yarış kazanamayan bir takıma katılması hakkındaki düşüncelerini sorması üzerine Vettel, F1'de sadece rekabet ve potansiyeli olan bir takım ile "bir şeyler başarmak için" kalmak istediğini söyledi.

"Uğrunda savaşılacak bir şeye sahip olmayan ve gelecek için iyi bir yöne gitmeyen bir takımla kontrat imzalamayla çok da fazla ilgilenmiyorum." diyen Vettel ekledi: "Bence buradaki en büyük bilinmeyen, 2022'deki kurallar. Şurası kesin ki pek çok takım, bu değişikliklerin pek çok şeyi değiştirmesini umuyor."

"Sanırım bekleyip göreceğiz. Herhangi bir haber olduğunda sizi oldukça hızlı bir şekilde haberdar edeceğim."

Vettel, F1 dışında IndyCar veya spor araç yarışları gibi bir yarış serisine geçiş yapmayı düşünmediğini söyledi.

"Şu anda Formula 1'e odaklanmış durumdayım ve daha önce de dediğim gibi, bu bakımdan başka alternatifleri değerlendirmedim."

Vettel hakkında 2021 için çıkan Aston Martin dedikodularına rağmen şu anki Racing Point sürücüsü Sergio Perez, geleceği hakkında özgüvenli olduğunu söylemişti, hatta geçen hafta yaptığı açıklamalarda bu dedikoduların "zaman içerisinde kaybolacağını" söylemişti.

33 yaşındaki Vettel, bir F1 sürücüsünün normal emeklilik yaşına yakın bile değil, hatta pek çok kez dünya şampiyonu olmuş birinin emeklilik yaşına hiç yakın olmasa da Alman pilot, bir süreliğine yarışmaya ara verebileceğini daha öncesinde söylemişti.

Bir gün bir takımda daha kurumsal bir görev almak isteyip istemediği sorusunu yanıtlayan Vettel, an itibariyle hedefinin yarışmak olduğunu söyledi.

"Duyduğuma göre Formula 1 takımları çok pahalı olabiliyorlar, bu yüzden bu bakımdan biraz akıllı davranmam gerekiyor." diyen Vettel ekledi: "Bilmiyorum, şu anda net bir cevap veremem. Daha çok bulunduğum pozisyona ve duruma göre hareket etmem gerekecek."

"Tabii ki de spora inanılmaz bir tutkum var ve bunun hakkında iyi bir bilgiye sahibim, bu yüzden bunu zaman ilerledikçe göreceğiz. Ancak an itibariyle kendimi daha çok araç dışında olmak yerinde araç içinde olduğunu görebiliyorum."