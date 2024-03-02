Vettel, F1'e geri dönüş fikrini tamamen göz ardı etmiyor

Hamilton, yedi Dünya Şampiyonluğunun altısını kazandığı Mercedes takımıyla geçireceği son sezonun ardından 2025 yılında Ferrari'ye katılacağını açıklayarak yeni sezon öncesinde F1 padoğunu şok etti.

Bu durumda Mercedes'in doldurması gereken büyük bir boşluk ortaya çıktı ve 53 kez grands prix kazanan Vettel'in bu iş için devreye girebileceği spekülasyonları başladı.

Wolff, Hamilton bombasının ardından medyaya yaptığı açıklamada, Vettel ile düzenli temas halinde olduklarını, ancak konuşmalarının 'kendileri için yarışmakla ilgili olmadığını' söyledi. Vettel, Hamilton'ın Ferrari'ye geçtiğinin açıklanmasından bu yana Wolff ile mesajlaştıklarını doğruladı.

Neue Zürcher Zeitung'un Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesinin ardından F1'e geri dönmeye ne kadar yakın olduğu sorusuna Vettel, "Bu değişiklik beni şaşırttı."

"Mercedes takım patronu Toto Wolff beni aramadı ama kısa bir süre mesajlaştık. Ancak şu ana kadar bu benim için bir sorun değil. Çünkü 36 yaşımda hâlâ çok fazla boş zamanım var. Yani bir yere gitmiyor."

"Yarışmadan geçirdiğim bu bir yılda kendim de dahil olmak üzere çok şey öğrendiğimi ve anladığımı düşünüyorum. Diğer tarafta olmanın üzerimde büyük bir etkisi oldu ve birçok soru ortaya çıktı. Şu ana kadar aktif bir planım yok." dedi.

Verdiği bu cevabın kesin bir hayır anlamına gelip gelmediği sorusuna Vettel, "Hayır. O zamanlar da bu anlamda net bir hayır olmayacağını söylemiştim çünkü her şeyin bir süreç olduğuna inanıyorum."

"Belki de 'Evet, geri dönmek istiyorum' diyeceğim bir nokta gelecek. Zihinsel olarak düzene girdiğimde her şey yeniden anlam kazanacak."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team and Sebastian Vettel Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Ancak şu anda Formula 1 olmadan hayatım çok iyi gidiyor. Kesin bir hayır yok ama kesin bir evet de yok." dedi.

Vettel, 2022 Abu Dabi Grand Prix'sinden sonra F1'den emekli olmasının ardından ilk planının yarışları evde izlemeyeceğini ve yarışlardan bir süre uzak kalmak istediğini söyledi.

Ancak, 2023 Bahreyn sezon açılışının sıralama turları öncesinde pes etti ve eşiyle birlikte seriyi izlemeye devam etmişti.

Hâlâ F1 izleyip izlemediği sorulan Vettel, "Evet, izliyorum."

"Son yarışımdan sonra ilk Grand Prix'de bir detoks denemek istedim. Aslında antrenman seansını izlemedim ama sıralama turlarından hemen önce pes etmek zorunda kaldım ve açtım. Yarışı da izledim."

"Daha önce düşündüğüm kadar garip bir duygu değildi, izlemek ve artık araçta oturmamak. Daha sonra yıl boyunca birkaç yarış ya da en azından önemli anları izledim. Çünkü artık bu kadar yakın olmasam da elbette bu sporla hâlâ ilgileniyorum."

"Eşimle birlikte izliyorum ve genellikle bilinçsizce yorum yapıyorum. Bu sporu ilk kez gerçekten anladığını söylüyor. Eğer bir pit stratejisi hakkında haklıysam, o zaman yarış yağ gibi akıp gidiyor." dedi.

Vettel'in F1'deki son görevi Aston Martin'de geçirdiği iki yıl olmuştu ve daha sonra koltuğunu 2023'ten itibaren iki kez Dünya Şampiyonu olan Fernando Alonso'ya devretti.