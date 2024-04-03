Vettel: "F1'e geri dönmek cazip ve ilginç olabilir"

Dört kez F1 Dünya Şampiyonu olan Vettel, 2022 sezonunun sonunda ailesiyle evde daha fazla zaman geçirmek için emekli olurken, F1'e geri dönme ihtimalini hiçbir zaman göz ardı etmedi.

Alman pilot geçen hafta, bu yaz Le Mans 24 Saat yarışları öncesinde Porsche ile uzun bir test için İspanya'daki Aragon Motorland'a gittiğinde üst düzey bir yarış aracının direksiyonuna geri döndü.

Ancak, 2025'te F1 gridinde Red Bull ve Mercedes de dahil olmak üzere pek çok koltuk varken, Vettel gelecek sezon bir F1 kokpitine geri dönebilir mi?

Vettel bunu kesinlikle göz ardı etmiyor ve doğru teklifin gelmesi halinde ikna olabileceğini söylüyor.

Radio X'teki Chris Moyles Show'a verdiği demeçte Vettel, "Araç ve takım ne kadar iyi olursa, başarılı olma ihtimali açısından o kadar heyecan verici olur."

"Açıkçası sporu takip ediyorum, neler olup bittiğini görüyorum. Cazip ve ilginç olabilir ama bu gerçekten takım ve araca bağlı."

Fernando Alonso ve Lewis Hamilton gibi daha yaşlı pilotların hâlâ yarışıyor olmalarına atıfta bulunan Vettel şunları söyledi: "Yaş açısından bakıldığında, birlikte büyüdüğüm ve büyük sözleşmeler imzaladığım, daha uzun süre buralarda olan tüm bu adamlarla kendimi çok genç hissediyorum!"

Sebastian Vettel Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Görünüşe göre bu sporda bir 10 yılım daha olabilir!" dedi.

Vettel, F1'den ayrılmasının kendisine sağladığı daha yavaş yaşam temposundan çok keyif aldığını açıkça belirtti.

"Yılda kaç saatimi havaalanına gitmeden, check-in yapmadan, beklemeden uçakta geçirdiğimi hesapladım. O zamanlar - bu birkaç yıl önceydi - bunun tam bir ay olduğu ortaya çıktı."

"Simülatörler de yılda 20 ila 30 gün daha demek. Sonra yarışıyorsunuz, sonra test yapıyorsunuz ve sonra da tanıtım faaliyetlerinizi yapıyorsunuz. Yani aracın içinde geçirdiğiniz gerçek zaman, diğer tüm şeylerle kıyaslandığında oldukça az."

"Ancak her şey dışarıdan göründüğü kadar gösterişli değil, sadece buzdağının görünen kısmını görüyorsunuz. Arkasında bir sürü iş var, bir sürü mühendislik toplantısı var, bilirsiniz, daha iyi olmaya çalışmak için bir sürü şey, eğitim, bir sürü sıkıcı seans: Yani normal bir işin parçası olan her şey."

Vettel, Le Mans testinin 'harika bir deneyim' olduğunu dile getirdi.

"Geçen gün bugünlerde hiper otomobil olarak adlandırılan bir aracı test ettim - temelde bir Le Mans aracı - ve çok heyecan vericiydi, başınızın üzerinde bir korunak olması çok farklıydı."