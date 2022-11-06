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Formula 1 Haberler

Vettel: "F1'e dönüşü reddetmek istiyorum fakat yapamam"

Sebastian Vettel, Der Spiegel'e verdiği son röportajda, gelecek Formula 1'e dönebileceğini doğruladı.

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Vettel: "F1'e dönüşü reddetmek istiyorum fakat yapamam"
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Sebastian Vettel, 2022 Formula 1 sezonunun ardından uzun ve başarılı kariyerine son noktayı koyacak.

Alman pilot, hâlâ çok hızlı görünse de, ön bölümde yarışamadığı için spordan ayrılma kararı aldı ve bundan ötürü gelecekte iyi bir fırsatla dönüş yapabilir.

Vettel, Formula 1 kariyerinin sona ermesinin ardından, hayatı boyunca sevdiği ve hâlâ sevmeye devam ettiği bu spordan uzaklaşmak istese de, bir noktada gaz pedalına yeniden basma ihtimalini göz ardı etmiyor.

Olası bir geri dönüş ihtimali hakkında Der Spiegel'e konuşan Vettel, "Bunu reddetmek istiyorum fakat yapamam."

"Bir ya da iki yıl sonra nasıl olacağımı bilmiyorum."

"İşin fiziksel tarafına bakarsak, iki yıl aradan sonra dönebileceğimiz bir spordayım. Ancak iki yıl sonra hâlâ 'Hayır teşekkürler, artık yarışmaya ihtiyacım yok' diyebilmeyi isterdim." dedi.

Emekliliği konusunda ise Vettel'in çok net düşünceleri sahip. Örneğin farklı ve zamanlı bir rolle F1'e dönmek istemiyor.

Vettel, 5 Mart 2023'te gerçekleştirilecek Bahreyn GP hakkında, "Elimde mikrofonla kameranın karşısına geçip görüşlerimi söylemeyeceğim." diyerek olası bir yorumculuk rolünü reddetti.

Vettel sonrasında, "Bir daha yarış izlemek istediğimden bile emin değilim. Formula 1, 16 yıl boyunca benim hayat amacımdı. Şimdi içten içe, kendimle Formula 1 olmadan başa çıkmak istiyorum." diye ekledi.

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