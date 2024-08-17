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Formula 1 Hollanda GP

Marko: "Vettel F1'e dönüşle ilgileniyor"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Sebastian Vettel'in Formula 1'e dönüşle ilgilendiğini söylüyor.

Ezel Tan
Güncel:
Sebastian Vettel removes his helmet after driving Ayrton Senna's McLaren MP4/8

Sebastian Vettel removes his helmet after driving Ayrton Senna's McLaren MP4/8

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Formula 1'de transfer sezonu tüm hızıyla devam ediyor; Carlos Sainz'ın geleceğinin netleşmesinin ardından şimdi gözler Audi koltuğuna çevrildi.

Geçtiğimiz günlerde oe24 sitesi, Sebastian Vettel'in Formula 1'e geri dönmek istediğini ve Audi koltuğu için adının geçtiğini söyledi.

Kaynak olarak da Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko verildi.

Haberde Marko'ya ait sözlere yer verilmediği için kafalarda bazı karışıklar oluştu.

Bunun üzerine F1-Insider.com Marko ile görüşerek kendisine bu haberi sordu.

Avusturyalı danışman, yaptığı açıklamaların yarattığı sansasyon karşısında şaşırdı.

Marko şöyle dedi: "Sebastian'ın en iyi takımlardan herhangi birindeki boş koltuklarla ilgilendiği artık sır değil."

"Ancak Audi özelinde, temelde bir Alman sürücünün yaratabileceği olumlu etkiden bahsettim ve Mick Schumacher'e de atıfta bulundum."

"Fakat görünüşe göre bu isim haberde unutulmuş." 

Vettel, ilkbaharda hem Red Bull hem de Mercedes ile görüşmeler yaptı. Ancak iki takımdan da olumlu bir yanıt gelmedi.

Sebep sorulduğunda Marko, “Sebastian zaten iki yıldır yarışmıyor. Hülkenberg daha uzun süre yarışmadı ama dört kez dünya şampiyonu olmadığı için daha da aç."

"Red Bull'da Max'in yanına Sebastian'ı getirmek istemezdim.” dedi.

Sebastian Vettel prepares to drive Ayrton Senna's McLaren MP4/8

Sebastian Vettel prepares to drive Ayrton Senna's McLaren MP4/8

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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