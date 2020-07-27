Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
32 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
45 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
Canceled
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
Canceled
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
Canceled
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
123 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Vettel, F1'den ayrıldıktan sonra yorumcu olmak istemiyor

paylaşım
yorumlar
Vettel, F1'den ayrıldıktan sonra yorumcu olmak istemiyor
Ekleyen:
, Editör
27 Tem 2020 06:42

Sebastian Vettel, Formula 1'den ayrıldıktan sonra diğer sürücüler gibi yorumcu olmak istemediğimi söyledi.

Günümüzde pek çok Formula 1 pilotu, çeşitli kanallarda yorumculuk yapıyor ve hatta bu isimler arasında şampiyonlar bile var.

Nico Rosberg, Jenson Button, Ralf Schumacher, Timo Glock ve Nick  Heidfeld bu isimlerden bazıları. 

Sebastian Vettel'in sezon sonunda Racing Point ya da Red Bull'a geçmemesi halinde emekli olması beklenirken, kendisinin yorumculuk yapıp yapmayacağı konusunda farklı görüşler var.

Bu konu hakkında Sky Sports'a konuşan Vettel, "Bunun olacağını düşünmüyorum. Konuşmayı elbette seviyorum ama bunun bana uygun olup olduğunu pek bilmiyorum."

"Sorulara cevap vermek, konuşmaktan çok daha kolay. Bunun kolay bir iş olduğunu zannetmiyorum."

"Bun çok iyi şekilde hazırlanmanız gerekiyor." dedi.

Vettel ayrıca F1'den ayrıldıktan sonra yapmak istediği çok fazla şey olduğunu söyledi.

“Yapmak istediğim şeylerin uzun bir listesi var. Her şey için zamanım yok ve bu liste giderek daha da uzuyor!"

"Artık üç çocuğum olduğu için bu listeden kurtulmak hiç de kolay değil..."

 
Aston istemezse, Perez'in sıradaki durağı neresi olacak?

Önceki haber

Aston istemezse, Perez'in sıradaki durağı neresi olacak?
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Rossi: "Geçen haftaki yarışın ardından 'artık bırakma zamanı geldi' dedim"
MotoGP MotoGP / Son dakika
1s

Rossi: "Geçen haftaki yarışın ardından 'artık bırakma zamanı geldi' dedim"

Aston istemezse, Perez'in sıradaki durağı neresi olacak?
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Aston istemezse, Perez'in sıradaki durağı neresi olacak?

Vettel, F1'den ayrıldıktan sonra yorumcu olmak istemiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
30dk

Vettel, F1'den ayrıldıktan sonra yorumcu olmak istemiyor

Todt: "Kopyalamak F1'de her zaman vardı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Todt: "Kopyalamak F1'de her zaman vardı"

Mercedes: “2020 sezonunun tahmin edilebilirliğinden biz sorumlu değiliz”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes: “2020 sezonunun tahmin edilebilirliğinden biz sorumlu değiliz”

Ricciardo, Vettel'i uyardı: "Orta grupta savaşmak çok farklı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, Vettel'i uyardı: "Orta grupta savaşmak çok farklı"

Seidl: "Üç kez üst üste yarış yapmak, F1'in yeni standartı olmamalı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Üç kez üst üste yarış yapmak, F1'in yeni standartı olmamalı"

Marko: "Mercedes tarzı burun beklediğimiz gibi çalışmıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Mercedes tarzı burun beklediğimiz gibi çalışmıyor"

Son Haberler

Vettel, F1'den ayrıldıktan sonra yorumcu olmak istemiyor
F1 Formula 1 / Son dakika
30dk

Vettel, F1'den ayrıldıktan sonra yorumcu olmak istemiyor

Aston istemezse, Perez'in sıradaki durağı neresi olacak?
F1 Formula 1 / Özel Haber

Aston istemezse, Perez'in sıradaki durağı neresi olacak?

Todt: "Kopyalamak F1'de her zaman vardı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Todt: "Kopyalamak F1'de her zaman vardı"

Brezilya GP organizatörü, yarışın iptali nedeniyle kızgın!
F1 Formula 1 / Son dakika

Brezilya GP organizatörü, yarışın iptali nedeniyle kızgın!

Çok Okunanlar

1
MotoGP

Rossi: "Geçen haftaki yarışın ardından 'artık bırakma zamanı geldi' dedim"

1s
2
Formula 1

Aston istemezse, Perez'in sıradaki durağı neresi olacak?

3
Formula 1

Vettel, F1'den ayrıldıktan sonra yorumcu olmak istemiyor

30dk
4
Formula 1

Todt: "Kopyalamak F1'de her zaman vardı"

5
Formula 1

Mercedes: “2020 sezonunun tahmin edilebilirliğinden biz sorumlu değiliz”

Son Videolar

F1 2020 Macaristan GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 04:37
Formula 1

F1 2020 Macaristan GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Macaristan GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1

Macaristan GP grid pozisyonları

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu 00:31
Formula 1

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar 03:50
Formula 1

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar

F-kanal neden yasaklandı? 09:30
Formula 1

F-kanal neden yasaklandı?

Son Haberler

Vettel, F1'den ayrıldıktan sonra yorumcu olmak istemiyor
F1

Vettel, F1'den ayrıldıktan sonra yorumcu olmak istemiyor

Aston istemezse, Perez'in sıradaki durağı neresi olacak?
F1

Aston istemezse, Perez'in sıradaki durağı neresi olacak?

Todt: "Kopyalamak F1'de her zaman vardı"
F1

Todt: "Kopyalamak F1'de her zaman vardı"

Brezilya GP organizatörü, yarışın iptali nedeniyle kızgın!
F1

Brezilya GP organizatörü, yarışın iptali nedeniyle kızgın!

Seidl: "Üç kez üst üste yarış yapmak, F1'in yeni standartı olmamalı"
F1

Seidl: "Üç kez üst üste yarış yapmak, F1'in yeni standartı olmamalı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.