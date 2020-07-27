Vettel, F1'den ayrıldıktan sonra yorumcu olmak istemiyor

Günümüzde pek çok Formula 1 pilotu, çeşitli kanallarda yorumculuk yapıyor ve hatta bu isimler arasında şampiyonlar bile var.

Nico Rosberg, Jenson Button, Ralf Schumacher, Timo Glock ve Nick Heidfeld bu isimlerden bazıları.

Sebastian Vettel'in sezon sonunda Racing Point ya da Red Bull'a geçmemesi halinde emekli olması beklenirken, kendisinin yorumculuk yapıp yapmayacağı konusunda farklı görüşler var.

Bu konu hakkında Sky Sports'a konuşan Vettel, "Bunun olacağını düşünmüyorum. Konuşmayı elbette seviyorum ama bunun bana uygun olup olduğunu pek bilmiyorum."

"Sorulara cevap vermek, konuşmaktan çok daha kolay. Bunun kolay bir iş olduğunu zannetmiyorum."

"Bun çok iyi şekilde hazırlanmanız gerekiyor." dedi.

Vettel ayrıca F1'den ayrıldıktan sonra yapmak istediği çok fazla şey olduğunu söyledi.

“Yapmak istediğim şeylerin uzun bir listesi var. Her şey için zamanım yok ve bu liste giderek daha da uzuyor!"

"Artık üç çocuğum olduğu için bu listeden kurtulmak hiç de kolay değil..."