Vettel, F1'den ayrıldıktan sonra neden boşluğa düşmekten korkuyor?

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F1'den sonraki yaşam, er ya da geç her pilotun yaşadığı sıkıntılardan birisidir. Bazıları F1'den ayrılırken başka bir seride yarışmaya devam edeceğini bilirken, bazıları televizyon yorumculuğu yapıyor ya da gelecekte şampiyon olabilme potansiyeline sahip çocuğuna hocalık yapıyor.

Formula 1'e giren pilotların çoğu, hayatlarının emekli olan anına kadar bölümünün çoğunu çok fazla motor sporları dünyasında ve pistlerde geçirdiği için, aşina oldukları o dünyadan uzaklaşmaları zor oluyor.

Yine de bazı istisnalar yok değil. Carlos Reutemann, emekli olmasının ardından ülkesi Arjantin'de siyasete atılırken, Jody Scheckter uzun yıllar boyunca yarışmayıp Amerika'da kendi işini kurdu ve sonra İngiltere'ye çiftçilik yapmak için döndü.

Vettel'in televizyonun karşısında yayılmayacağı ya da pistlerde kendisini kaybetmiş bir şekilde takılmayacağı açık. O, işkolik birisi ve uzun süre bir şey yapmadan duramıyor. Onun çevre ve sosyal sorunlara karşı olan yoğun ilgisi, yarış dünyası dışında oldukça yoğun olmasına yardımcı olacaktır.

Peki o takımlardan ya da diğer organizasyonlardan kendisine teklif gelirse, sporla bağlantılı kalmalı mı?

Vettel'in bir üretici veya sponsor için tamamen elçi olduğu bir rol üstlenmekten muhtemelen çok heyecanlanmayacağını varsayabiliriz.

Vettel her ne kadar 24 haftayı F1 pistlerinde geçirmek istemeyecek olsa da, gerçekten katkı sağlayacağı bir fırsat verilirse Porsche ya da Audi için iyi bir yönetici ya da danışman olabilir.

Vettel'in mevcut iş arkadaşlarından bazıları onun Grand Prix Sürücüler Birliği'nde (GPDA) kalmasını istediklerini söyledi ancak eski yarışçılardan bu görevi üstlenen Alex Wurz bulunuyor.

Daniel Ricciardo, McLaren, hugs Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Vettel, emeklilik kararını açıklamasından birkaç saat sonra katıldığı basın toplantısında, gelecek seneler için henüz net bir planının olmadığını söylemişti.

Vettel, "Çalışma şeklime göre ben her zaman sıradaki şeye odaklanırım."

"Bugün daha önceki açıklamamda en iyi yarışın henüz gerçekleşmediğini söylemiştim. Buna saçmalık diyebilirsiniz. Bırakacaksam, bu durumda daha yarışmıyorsam sırada hangi yarış olabilir?"

"Ancak ben, hayatta olduğu gibi daha büyük pencereden bakıyorum. Her sporcu erkek ve kadını bekleyen en büyük mücadele, muhtemelen başka şeyler yapmaya karar verdiği andır. Ben şu anda onunla yüzleşiyorum." demişti.

Vettel, F1 dışındaki tüm ilgilerine ve ailesiyle daha fazla zaman geçirme isteğine rağmen, F1'den sonraki dönemde her emekli pilot gibi zamanının doldurmanın kolay olmayacağının farkında.

Vettel, "Size tüm samimiyetimle söylüyorum, gelecek olandan korkuyorum çünkü bu büyük bir boşluk olabilir. Ne kadar derin olduğunu ya da ondan çıkıp çıkamayacağımı bilmiyorum."

"Ancak çok fazla destek aldığımı, şu ana kadar çok fazla insanın bana yardımcı olduğunu ve yardımcı olmaya devam edeceğini, bana rehberlik edeceklerini düşünüyorum."

"Ve umarım gelecekte ilerlemek, gelecek 10 sene içerisinde kendimin daha iyi versiyonuna dönüşmek için doğru kararlar alacağımı umuyorum." dedi.

Vettel'in kalbi, griddeki herkes gibi hâlâ yarışçı olacak. O, en çok neyi özleyeceği konusunu saklamıyor.

Vettel, "Aracı sürmenin vızıltısı ve pistte savaşırken yaşadığınız adrenalin. Tabii ki bunu düşündüm. Gerçekten onun yerine geçebilecek bir şey olmadığını söyleyebilirim."

"Başka şeylere, nasıl kontrol edildiklerine baktım. Adrenalin sağlayacak şeyler bulmaya çalıştım. Size şu an için bu konuda bir bilgi olmadığını söyleyebilirim çünkü şu anda buradayım, 10 yarışım daha var. Gelecek sene farklı olacak."

"Ancak bu hazırlıklı olmanız gereken bir şey. Bugün mümkün olduğu kadar hazır olduğumu hissediyorum."

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Yarışmak istersem, çocuklarım her gün her şekilde benimle yarışmak isteyecekler. Bazıları daha çok keyif alırken bazıları daha az alıyor. Yarışmak istersem, bir şeyler düşünebileceğimden eminim. Ancak evet, hâlâ yarışmak istediğinizi bilerek ayrılmak, bu tür şeylerin olması yanlış olur." dedi.

35 yaşındaki Vettel, her ne kadar şimdilik bir yerde yarışma planı olmasa da gelecekte farklı serilerde yarışmayı ya da bir şeyler denemeyi tamamen reddetmiyor.

Vettel, "Abu Dhabi benim F1'deki son yarışım olacak. Sonrasında ne olur bilmiyorum. Açıkçası yaş konusu, başka şeyler yapma ya da F1'de daha fazla mücadele etme açısından sorun olmayacak. Bu konuda bir sınırım yok."

"Fiziksel açıdan harika durumda olduğumu, bu araçları sürme açısından sıfır sorun yaşadığımı düşünüyorum. Bu açıdan beni durduracak bir şey yok. Şu an için yarışma konusunda evet ya da hayır diyemem çünkü şu anda aldığım karar, hayatımın şu ana kadar olan bölümünün sonu."

"Bu bölüm biterken, diğer bölümün hemen başlayacağını, gelecek sene başka araçları süreceğimi söylemiyorum. Şu anda bu konuda bir karar vermiyorum."

"Bu gerçekten büyük bir değişiklik olacak. Nasıl baş edeceğimi, daha önce dediğim gibi bilmiyorum. Zaman gösterecek. Şu anda size verebileceğim en adil cevap bu." dedi.

Vettel'in çevre sorunlarıyla alakalı çalışmalarına devam edeceği açık ancak şampiyon pilot, yarışmaya devam etseydi bu konular hakkında daha fazla ses getirebileceğinin farkında. Buna rağmen Vettel, daha düşük profilli olmaya hazır olduğunu söyledi.

Vettel, "Her zaman yaptığım şeyi yapmaya devam etmek, rekabetçi olup ve kazanıp sonrasında fikirlerini açıklamak, konular hakkındaki düşüncelerini dile getirmek yanlış motivasyon olurdu. Bu yanlış motivasyon kaynağı olurdu."

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Açıkçası bunu da düşündüm. Belki bu şekilde sesimi ve ulaştığım kitleyi kaybedeceğim. Ancak benim için ses ve kitle, asla ön planda olmadı. Bence her zaman önemli olan mesajın kendisiydi çünkü ben gerçekten buna inanıyorum."

"İnsanlığın karşılaştığı en büyük zorlukla veya en büyük zorlukla karşı karşıya olduğumuzu görüyorum. Ve eğer bu yarışı kazanamazsak o zaman dünya, biz olmadan dönmeye devam edecek."

"Bu tür konularla ilgileniyorum. Bir kere böyle şeylerin farkına vardığınızda, bu biraz alışkanlık haline geliyor ya da karakteriniz oluyor. Bunları bilince her zaman sıradaki şeyi bulmaya, bir sonraki şeyi bulmaya çalışıyorsunuz. Sizi daha hızlı yapacak, sizi sınıra ulaştırabilecek şeyi bulma konusunda meraklı olmaya çalışıyorsunuz."

"Bu yıllarca cevap bulmaya çalıştığım, sorular sorduğum karakteristik özelliğin aynısı. Bu sizi bir sonraki şeye yönlendirir."

"Ve zorluğun ne kadar büyük olduğunu fark edince, olumsuz bir sarmalın içine girmek, bir tür panik yapmak ve gelecek hakkında çok endişeli olma yönünde bir eğilim oluyor."

"Ama aynı zamanda dünyayı büyük bir yöne çeviren, dünyayı daha iyi bir yer haline getiren ve gelecekte daha iyi bir yer yapmak için gerçekten savaşan, hayatlarını adayan ve hatta feda eden çok fazla insanı okuyorum, dinliyorum ve onlarla buluşuyorum."

"Bu açıdan evet, yapılacak çok fazla şey var. Ancak benim için ön planda olan her zaman gündem ya da kampanyalar değil inançlarım oldu." dedi.

Kasım ayından sonra ailesinin ve diğer ilgi alanlarının kendisi için öncelik olacağını söyleyen Vettel, her şeye rağmen gelecekte yaşanacaklar için kapıyı açık bırakıyor.

Vettel, "Bu tür şeylerin yeteri kadar memnun edici olup olmayacağı hakkında cevabım mı? Bilmiyorum, zaman gösterecek. Başka bir yönde ilerlemeye karar verdiğiniz her zaman, bir sonraki virajda sizi neyin bekliyor olduğunu gerçekten bilemezsiniz."

"Şu anda olanlara takılı kalmaktansa bunu bulma konusunda çok meraklıyım ve sıradaki adımın ne olacağını bulma konusunda daha meraklıyım." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin, waves to fans Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images