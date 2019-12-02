Vettel, F1’den ayrılacağı iddialarına güldü

Ferrari sürücüsünün anlaşması 2020’nin sonuna kadar devam ediyor, ancak bu senenin başından beri geleceği hakkında iddialar ortaya atılıyor.

Bu, Vettel’in hatalar yaptığı ve genç takım arkadaşı Charles Leclerc’in güçlü olduğu zorlu bir sezonla birleşti. Leclerc, bu sezon Formula 1’de en çok pole pozisyonu elde eden isim olmasının yanı sıra Monza ve Spa’da kazanırken, Vettel’i sürücüler şampiyonasında da geride bıraktı.

Ancak beşinci bitirdiği Abu Dhabi Grand Prix’sinden sonra Vettel’e, 2021 ve sonrasında neler yapmak istediği hakkında bir düşüncesi olup olmadığı sorulduğunda Alman sürücü ayrılık iddialarını gündeme getirdi.

Vettel gülerek, “Galiba gelecek sene tatil yapacağım.”

“Bırakacağımı daha önce de duymuştum. Kimlerin bunu dediğini bilmiyorum ama benden daha çok biliyor gibiler.”

“Siz gazeteciler her zaman haklı olduğunuz için, muhtemelen birkaç haftaya bırakırım.” dedi.

Vettel, bu sezonu beşinci sırada tamamladı ve Ferrari’ye katıldığı 2015’ten beri en kötü sonucunu almış oldu.

Ancak Vettel 2020’de kalma niyetini vurguladı ve “daha az röportajın yardımcı olacağını” söyleyerek şaka yaptı.

Hamilton’ın isminin Ferrari ile anılması hakkındaki düşüncesi sorulduğunda Vettel, İngiliz sürücünün Ferrari’nin yol araçlarına olan ilgisine atıfta bulundu.

“O sanırım zaten bir Ferrari sürücüsü. Değil mi? Bence o iyi bir müşteri. Birden fazla Ferrari’si var.”