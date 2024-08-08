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Formula 1

Vettel, F1'deki son yılında Aston Martin yönetimini 'sinirlendirmiş'

Aston Martin'in eski iletişim şefi Matt Bishop, Sebastian Vettel'in F1'deki son yılında takımın üst düzey çalışanlarını nasıl 'sinirlendirdiğini' anlattı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Four times world champion Sebastian Vettel

Four times world champion Sebastian Vettel

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Motor Sport Magazine için bir köşe yazısı kaleme alan Bishop, 2022 sezonunun sonunda Formula 1'den emekli olan Vettel'in F1 kariyerinin son aylarını anlattı. 

Bishop 2021 ve 2022 sezonlarında doğrudan Vettel ile birlikte çalışmış ve Vettel'in önde gelen bir F1 Dünya Şampiyonu görünürlüğünü kullanarak yaptığı çevresel ve sosyal çalışmalar hakkında yazı yazmıştı.

Vettel'in 2021 Steiermark Grand Prix'sinde Red Bull Ring'de bir 'arı oteli' kurduğunu, o yılki Britanya Grand Prix'sinden sonra Silverstone tribünlerini temizlemek için gönüllülerle birlikte çalıştığını ve Macaristan Grand Prix'sinde ülkenin LGBTQ karşıtı mevzuatını protesto etmek için gökkuşağı renkli spor ayakkabılar ve #SameLove yazılı bir tişört giydiğini hatırlatan Bishop, insan hakları, eşitlik ve kapsayıcılık konularında konuşma isteğinin Vettel'i nasıl zor durumda bıraktığını anlattı.

Bishop, "Aylar geçtikçe Vettel, iklim krizini ele almak için insanlığın kolektif küresel sorumluluğu olarak gördüğü şeyi desteklemek için konuşmaya devam etti."

"Sonuç olarak, söyledikleri çoğu gazeteciyi ve hayranını memnun etse de Aston Martin'deki en üst düzey insanları rahatsız etmeye başladı. Ama o, yönetimin bu konudaki huzursuzluğunu öğrendiğinde 'Umurumda değil, sadece doğru olanı yapmalıyım.' dedi."

Matt Bishop, Chief Communications Officer, Aston Martin, Martin Whitmarsh, Group Chief Executive Officer, Aston Martin

Matt Bishop, Chief Communications Officer, Aston Martin, Martin Whitmarsh, Group Chief Executive Officer, Aston Martin

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bishop ayrıca ağır depresyondaki bir gencin Aston Martin ile iletişime geçme öyküsünü anlatırken Vettel'i 'tanıma zevkine ve onuruna eriştiği en etkileyici insanlardan biri' olarak nitelendirdi.

Söylediğine göre Vettel, bu gencin durumunu öğrendikten sonra; zihinsel ve duygusal iyileşmesine yardımcı olmak amacıyla Zoom aracılığıyla 20 dakikadan fazla bir süre bu kişiyle konuşmuş.

Vettel daha sonra bu gence el yazısıyla dört sayfalık bir mektup yazmış, Bishop da mektubun kendisine ulaşmasını sağlamakla görevlendirilmiş.

Bishop, bu konu hakkında şunu söyledi: "Seb'in mektubundaki hassasiyet ve güzellik beni gözyaşlarına boğdu."

"Onun olağanüstü cömertliği ve duyarlılığına dair daha pek çok örnek var, gerçekten sayılamayacak kadar çok."

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