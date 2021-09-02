Vettel ve Alonso, yere basma gücü seviyesi ve geniş lastiklerin görüşü yağmurda kötüleştirdiğine inanıyor

F1, hâlâ geçtiğimiz hafta sonu yarış turu atılamayan Belçika Grand Prix’sinde neyin yanlış gittiğini analiz ediyor ve sporun geçmişte daha kötü koşullarda nasıl bir yol izlediğiyle karşılaştırıyor.

En zor yağmurlu yarışlardan biri Fuji’deki 2007 Japonya Grand Prix’siydi ve yarışta çok yoğun yağmur altında gerçekleşmişti.

Güvenlik aracının ardında 19 turun ardından yarış sonunda başlamış ve Mark Webber ve Vettel’in meşhur kazası da dahil olmak üzere bazı olaylara rağmen damalı bayrağa kadar yarış devam etmişti.

Fuji 2007 yarışını geçen hafta sonu ile karşılaştıran Vettel, F1'in güvenlik konusunda çok takıntılı hale geldiğini ve artık daha önce olduğu gibi risk almaya istekli olmadığı fikrini reddetti.

Bunun yerine, aerodinamiğin ve lastiklerin evriminin, araçların geçmişte olduğundan çok daha fazla sprey sorununa neden olduğunu söyledi. Bunun sonucunda görüşün kötü olması Belçika GP'nin yürümeyeceği anlamına geldi.

Vettel, "Bence riske olan iştahımız eskisiyle aynı. Sadece güvenli bir şekilde yarışmaktan mutluluk duyuyoruz."

"Sanırım araçlar değişti. Bence şu anda sahip olduğumuz araçlarda önemli ölçüde daha fazla zemin etkisi ve daha fazla yere basma gücü var. Yerden daha fazla su emiyor gibiyiz."

"Ardından lastikler de değişti. Sanırım o zamanlar sahip olduğumuz aşırı ıslak zemin lastikleri, pistte çok fazla su ile çok, çok ıslak koşullarda yarışmamızı kolaylaştırıyordu.” dedi.

Alonso, Vettel'in görüşlerine katıldı ve mevcut nesil Pirelli ıslak zemin lastiklerinin geçmişte kullanılanlardan çok farklı özelliklere sahip olduğunu düşündüğünü söyledi.

İspanyol pilot, "Lastikler yıllar içinde en çok değişen şey. Yeni aerodinami kuralları ya da ne sebep olursa olsun, başkalarının araçlarını takip ederken daha fazla sprey oluyor ve lastiklerimiz şimdi 2007'de olduğundan daha geniş."

“Muhtemelen lastikler o zamanlar biraz daha güçlüydü. Belki de lastiğin büyüklüğü suda kızaklamaya da neden oluyordu.”

“Ayrıca pistin doğasını da hesaba katmak gerek. Bence uzun düzlükleriyle Spa’nın yüksek hızlı yapısı spreyin uzun süre devam etmesine yol açıyordu.”

“Bu yüzden, bence koşullar yarışmak için uygun değildi. Bir kazanın yaşanması an meselesiydi ve bence FIA bundan kaçınmak istedi. Bu doğru karardı.”

“Puan vermek ise ayrı bir mesele. Buna kesinlikle katılmıyorum. Ancak koşulların yarış için uygun olmadığına tamamen katılıyorum.” dedi.