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Formula 1 / Son dakika

Vettel, F1'deki geleceğinden tam olarak emin değil

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Vettel, F1'deki geleceğinden tam olarak emin değil
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Roberto Chinchero
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
30 Eki 2019 11:08

Sebastian Vettel, Formula 1'de kendisine yapılan eleştiriler hakkında konuşurken, spordaki geleceğinin 2020'deki duruma ve şampiyonanın yeni kurallarına bağlı olduğunu söyledi.

Vettel, bu yılki performansı, hataları ve Charles Leclerc'in güçlü sürüşünden ötürü geleceğiyle ilgili çok fazla soruya maruz kaldı.

Singapur GP'de uzun süredir devam eden galibiyet hasretine son veren Vettel, bundan bir hafta önce İtalya'da yaptığı hata sonrası sert şekilde eleştirilmişti.

Motorsport.com'a konuşan Vettel, "Eleştirileri dinlememek bazen zor oluyor. Günümüzde dünya çok hızlı hareket ediyor. Bence insanlar birbirlerini çok çabuk yargılıyor. Benim görüşüm bu. Ama olan şey bu ve sadece Formula 1'de değil, pek çok yerde oluyor. Diğer sporlara bakarsanız, diğer konularda farklı bir muamele olmuyor. Bu spordan uzaklaşıyor, politika oluyor."

"Bu bir kabus gibi. Her gün yargılıyorsunuz, her gün fikriniz değişiyor. Ama bu inandırıcı bir şey değil, çünkü bir şeyi savunuyorsunuz ya da bir fikriniz oluyor, sonrasında sebepsiz şekilde bir gecede bu fikri nasıl değiştirebiliyorsunuz? Sonra ertesi gün tekrar değiştiriyorsunuz."

Vettel, eleştirmenlerin görüşlerinin çok hızlı değişmesine alıştığını ancak bunun takımı etkileyebileceğini ve bu yüzden bazen kolay bir durum olmadığını söyledi.

"Takımda çok fazla insan var ve hepimiz bu sporun hayranıyız. Tutkuluyuz ve insanlar neler söylenip, neler yazıldığını takip ediyor."

"Bu elbette yardımcı olmuyor. Bazen olumsuz bir şey olduğunda insanların kafasından çıkarmak biraz daha uzun sürüyor. Ama gerçekten çok komik çünkü üç gün önce her şeyin kötü olduğunu söylüyorsunuz ve ardından her şeyin mükemmel olduğunu söyledikleri bir başka yarış oluyor. Benim için o kadar da kötü değil çünkü uzun zamandır buradayım."

Roberto Chinchero in an interview with Sebastian Vettel, Ferrari

Roberto Chinchero in an interview with Sebastian Vettel, Ferrari

Photo by: Ferrari

Geleceği için 2021 kuralları önemli olacak

Vettel'in 2020 ve sonrasındaki geleceğiyle ilgili bu yıl çeşitli spekülasyonlar çıktı.

Kariyerini 2020 sonuna kadar sözleşmesi olduğu Ferrari ile sonlandırmak isteyip istemediği sorusuna, "Bilmiyorum. Yani çok ileriye bakmıyorum. bilemiyorum. Bence daha çok kurallarda neler olduğuna bağlı olacak. Aynı zamanda gelecek yıla da bağlı." yanıtını verdi.

F1, perşembe günü Amerika GP'de 2021 dair kural değişikliklerini açıklayacak. 

Böylelikle 2021 ve sonrası için sportif, teknik ve finansal kurallar ortaya çıkacak. Temel amaç takımların yaklaşmasını sağlamak ve araçların birbirlerini daha yakından takip etmesine yardım etmek olacak.

"Kurallar ne kadar uzun süre devam ederse gridin o kadar yakın olma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bu ilk üç takım için geçerli bir şey, ancak arkadaki takımlarla arada çok büyük bir fark var."

"Önde en iyi takımlara ve en iyi sürücülere sahip olduğunuz sürece hangi kurallarla yarıştığınızın bir önemi yok. Ama herkesi bir araya getirmek kesinlikle daha iyi olur."

"Umarım çıkan her şey spor için iyi olur. Çünkü bir şeyler olması gerekiyor. Herkes birazcık performans bulmak için çok fazla para harcıyor. Bir şekilde daha basit hale getirmek gerekiyor."

"Formula 1'in DNA'sını korumakla, herkesi bir araya getirmek arasında her zaman ince bir çizgi var."

"Herkeste aynı araçlar ve aynı motorlar olmasını istemezsiniz çünkü o zaman bu Formula 1 olmaz. Ama bir şeyler olmalı. Aksi takdirde motor sporlarının geleceğindeki zorluklara ve geleceğe hakim olmak çok zor olacak."

Roberto Chinchero in an interview with Sebastian Vettel, Ferrari

Roberto Chinchero in an interview with Sebastian Vettel, Ferrari

Photo by: Ferrari

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Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Scott Mitchell

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