Vettel, F1'deki geleceğinden tam olarak emin değil

Vettel, bu yılki performansı, hataları ve Charles Leclerc'in güçlü sürüşünden ötürü geleceğiyle ilgili çok fazla soruya maruz kaldı.

Singapur GP'de uzun süredir devam eden galibiyet hasretine son veren Vettel, bundan bir hafta önce İtalya'da yaptığı hata sonrası sert şekilde eleştirilmişti.

Motorsport.com'a konuşan Vettel, "Eleştirileri dinlememek bazen zor oluyor. Günümüzde dünya çok hızlı hareket ediyor. Bence insanlar birbirlerini çok çabuk yargılıyor. Benim görüşüm bu. Ama olan şey bu ve sadece Formula 1'de değil, pek çok yerde oluyor. Diğer sporlara bakarsanız, diğer konularda farklı bir muamele olmuyor. Bu spordan uzaklaşıyor, politika oluyor."

"Bu bir kabus gibi. Her gün yargılıyorsunuz, her gün fikriniz değişiyor. Ama bu inandırıcı bir şey değil, çünkü bir şeyi savunuyorsunuz ya da bir fikriniz oluyor, sonrasında sebepsiz şekilde bir gecede bu fikri nasıl değiştirebiliyorsunuz? Sonra ertesi gün tekrar değiştiriyorsunuz."

Vettel, eleştirmenlerin görüşlerinin çok hızlı değişmesine alıştığını ancak bunun takımı etkileyebileceğini ve bu yüzden bazen kolay bir durum olmadığını söyledi.

"Takımda çok fazla insan var ve hepimiz bu sporun hayranıyız. Tutkuluyuz ve insanlar neler söylenip, neler yazıldığını takip ediyor."

"Bu elbette yardımcı olmuyor. Bazen olumsuz bir şey olduğunda insanların kafasından çıkarmak biraz daha uzun sürüyor. Ama gerçekten çok komik çünkü üç gün önce her şeyin kötü olduğunu söylüyorsunuz ve ardından her şeyin mükemmel olduğunu söyledikleri bir başka yarış oluyor. Benim için o kadar da kötü değil çünkü uzun zamandır buradayım."

