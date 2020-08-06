Vettel, Racing Point patronunun aracına bindiğini doğruladı

2020 sezonu sonunda Ferrari'den ayrılacak olan Vettel'in, seneye Aston Martin adını alacak olan Racing Point ile yarışacağı dedikoduları uzun bir süredir devam ediyor.

Formula 1 fotoğrafçısı Mark Sutton, Pazar günü yapılan Britanya GP sonrasında Vettel'in, Racing Point takım patronu Otmar Szafnauer'in arabası ile Silverstone'dan ayrıldığını görüntülemişti. Bugünkü basın toplantısında soruları yanıtlayan Vettel, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Evet görülenler doğru, benzin istasyonuna doğru gidiyorduk."

"Benzin istasyonundan sonra da kendisi eve döndü ve ben de başka bir yere gitmeye devam ettim."

"Evet onun aracındaydım, çok güzel bir Ferrari Pista kullanıyor. Hatırlıyorum da birkaç sene önce bu araç hakkında konuşuyordu ve şu anda aracı satın almış ve bana benzininin bittiğini söyledi. Ben de 'Peki, nereye gidiyorsun?' dedim ve daha sonrasında aynı yöne gittiğimiz ortaya çıktı, daha sonrasında da onunla beraber benzin istasyonuna gittim ve sonrasında başka bir yere doğru ilerledim."

"Aynı araçtaydık ancak maskelerimizi takıyorduk. Tabii ki de iki metre uzaklık kuramıyorsunuz, ancak bilemiyorum, şu aralar bunu biraz garip buluyorum. İnsanlar olan her şey hakkında telaşlanıyorlar ve bunun nedenini anlayamıyorum, bunun nedeni ne!"

Bunun üzerine gazeteciler Vettel'e, 2021'de Aston Martin'de yarışma ihtimalini sordular ve Vettel konu hakkında şu yanıtı verdi: "Elimde pek çok seçenek var, Formula 1'de pek fazla yok çünkü doğru hesaplamaları yaptığınızda kimin hangi koltukta olduğunu biliyorsunuz."

"Ancak her zaman söylediğim gibi, bence en önemli olan durum benim aldığım kararla mutlu olmam ve kararımı da zaman gösterecek, bu yüzden çok fazla stresli değilim."

Red Bull takım patronu Christian Horner, Vettel'i Racing Point sahibi Lawrence Stroll'ü dirsekle selamladığını gördüğünü söylemişti. Vettel ise bu konu hakkında "Ancak aynı zamanda Toto'ya, Christian'a ve padoktaki diğer insanlara da selam veriyorum." dedi.