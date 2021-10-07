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Vettel: "F1, uzun takvimler hazırlarken insan faktörünü unutmamalı"

Ekleyen:
, Şef Editör

Sebastian Vettel, 2022 Formula 1 sezonu için planlanan rekor sayıdaki yarışa sahip takvim öncesinde sporun bu durumun insanlar üzerinde oluşturacağı etkiyi göz ardı etmemesi gerektiğini söyledi.

Vettel: "F1, uzun takvimler hazırlarken insan faktörünü unutmamalı"

2022 Formula 1 takviminin gelecek hafta, FIA Dünya Motor Sporları Konseyi öncesinde açıklanması ve yeni takvimde 23 yarış olması bekleniyor.

F1'in CEO'su ve Başkanı Stefano Domenicali, daha önceki açıklamalarında 23 yarış planladıklarını ifade etmişti. Planlanan takvime göre 2022 sezonu, 2021'den daha erken bir tarihte bitecek ancak tarihteki en uzun takvime ev sahipliği yapacak.

Bu durum, F1 padoğunda farklı endişeleri gündeme getirdi. Özellikle pistte çalışan personel bu yüzden çok fazla seyahat yapacak ve hayatlarından bazı ödünler vermek zorunda kalacak.

Motorsport.com'un, 23 yarışlık takvimin insanlar üzerinde nasıl bir etki oluşturacağını sorması üzerine Vettel, "Bizlerin, tüm dünyada seyahat eden bir grup insan, insanoğlu olduğunu göz ardı etmemeliyiz."

"Hesap yapabilirsiniz. Bir senede 52 hafta var, bunların 23'ünü yarışlarda geçireceğiz ve sene içerisinde dünya üzerinde belli yerlerde yarış yapabileceğimiz belli aylar var. Bu gerçekten çok yoğun bir sezon olmasına neden oluyor."

"Amacımız, sadece çevremiz için değil, aynı zamanda insan kaynağına da bakarak sezonumuzu sürdürülebilir bir şekilde yürütmek olmalı."

"Çok fazla insan bu sporda yer alıyor. Hafta sonu, sizlerin televizyonda gördüğünüz cumartesi ve pazar günlerinden çok daha uzun sürüyor. Pilotlar olarak bizler şanslı taraftayız." dedi.

Vettel, F1'in, çalışanların normal bir sezon geçirmelerini sağlamasının önemli olduğunu düşünüyor.

Vettel, "İster mekaniker, ister mühendis olsun, takım içerisinde çalışan insanların ilgilenmek istedikleri aileleri ve çocukları var."

"Dolayısıyla, çıkarlarımızı nereye koymak istediğimize çok dikkat etmeliyiz." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren

Daniel Ricciardo, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

McLaren pilotu Daniel Ricciardo da Vettel'in görüşlerine destek verdi ve bu konuda takımların birbirleriyle bütün olmasının önemli olduğunu söyledi.

Ricciardo, "Takımın, kendi içerisindeki herkesle yakın ilişki kurması gerçekten önemli."

"Ailelerimizden uzun süre - özellikle art arda 3 yarış olduğunda - uzak kalıyoruz. Bu yüzden evimizi özlediğimizde ve benzer sebeplerle mutsuz olduğumuzda, ekip arkadaşlarımıza yardımcı olmamız lazım."

"Umarım gelecek sene her şey daha serbest olur ve takım içerisinde daha fazla etkileşim olur. Sadece pistte bir arada olmayız. Birlikte etkinlikler, yemekler düzenlemek istiyoruz. Yarış hafta sonunda padok dışında sosyal bir hayata sahip olmak herkese yardımcı olur."

"Ara verip seyahat stresinin azalması, eve olan hasretin azalması önemli bir konu." dedi.

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