"Vettel, F1 takımlarından talep görmüyor"

Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, Ayrton Senna'nın anısına Imola'da düzenlenen bir etkinlikle yeniden basının ilgi odağı oldu.

2022 sonunda emekli olan Vettel'e Formula 1'e dönüş planları soruldu ve Vettel böyle bir niyeti olmadığını açıkça belirtti.

Avusturyalı yayın organı Motorsport Magazin'de uzman olarak çalışan eski Formula 1 pilotu olan Christian Danner, Vettel'le ilgilenen pek fazla takım olmadığını söyledi.

Imola'da Vettel ile konuşan Danner, “Öncelikle Vettel, kendisine yönelik özel bir talep olmadığını görüyor."

"İkincisi, formunu geri kazanmak için ne kadar çaba sarf etmesi ve ne kadar yoğun antrenman yapması gerektiğinin farkında."

"Onu Imola'da gördüğümde elini sıktım. Fakat solgun ve biraz kambur göründüğünü fark ettim. Eskiden enerji doluydu ve etrafındaki insanlar bunu hissedebiliyordu ama şimdi fark edilmiyor - umarım iyidir."

"Umarım şu anki hayatına bir anlam katabilir, çünkü bir yarışçı kariyerini bitirdiğinde, kendini yeni bir alanda aktifleştirmek kolay değildi."

"Vettel'in ne yaparsa yapsın başarılı olacağına inanmak istiyorum...."

" Imola'da Ayrton Senna'nın McLaren MP4/8'ini kullanarak yaptığı gösteri yarışı harikaydı. Herkes Sebastian'ın sevdiği sporun tarihine büyük saygı duyan harika bir adam olduğunu bir kez daha gördü...” dedi.