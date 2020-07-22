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Formula 1 / Son dakika

Vettel, F1 sürücülerini yarış öncesinde protesto yapmaya davet etti

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Vettel, F1 sürücülerini yarış öncesinde protesto yapmaya davet etti
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör
22 Tem 2020 15:30

Sebastian Vettel, sporun ırkçılık karşıtı yaklaşımının bir parçası olarak, Formula 1'deki iş arkadaşlarını yarış öncesi protesto yapmaya davet etti ve Lewis Hamilton'a destek verdi.

Avusturya Grand Prix'si programında, dünya çapında ırkçılığa karşı yapılmaya devam eden protestolar ve aktivist hareketlere destek amacıyla sürücülerin, diledikleri sürece diz çökmelerine özel bir zaman ayrılmıştı.

Ancak sezonun ikinci ve üçüncü yarışlarının programlarında, destek göstermek veya diz çökmek için belirli bir zaman ayrılmamıştı, bunun sonucunda da acele edilerek ve organize edilmeden yapılan protestolar ortaya çıkmıştı.

Mercedes sürücüsü Hamilton ise, F1'in sürücülerine, sporun ırkçılık karşıtı mesajını daha iyi belirtmek maksadıyla, daha iyi bir ortam sunması gerektiğini söylemişti ve gereken değişiklikleri yapmak amacıyla bu hafta Chase Carey ve Jean Todt ile görüşeceğini açıklamıştı.

Protestolar sırasında altı sürücü diz çökmemeyi tercih ederken, diğerleri ise Avusturya yarışı sonrasında bu protestoyu devam ettirme üzerinde belirsizlik yaşamışlardı, ki bu isimlerin arasında GDPA direktörü Romain Grosjean da bulunmakta.

GDPA'in diğer direktörü olan Vettel ise, toplantı sonrasında Hamilton ile diz çökme durumunu tartıştığını ve şu anda sürücüler ile, yarış öncesi protestoları daha iyi bir şekilde organize etmek konusunda konuştuğunu söyledi.

"Durum, gördüğünüz gibi." diyen Vettel ekledi: "Bugün çok ama çok az bir zamana sahiptik, her şey çok hızlı ilerledi. Bence sürücüler daha yeni alana gelmeye başlamıştı."

"Her sürücünün bireysel olarak yapmak istediği şeye karar vermesi için zaman vardı, ancak eninde sonunda milli marş seremonisi yapıldı."

"Bence sezona devam ettikçe, kendimiz arasında daha iyi konuşmamız gerektiği doğrulaşıyor, bu yüzden umuyorum ki bunu düzeltebiliriz."

Hamilton, Haas sürücüsü Grosjean ile diz çökmeye devam etmeme konusunda konuştu ve Fransız pilotun "bir kere yapıldığında her şeyin çözüldüğüne inandığını ve yapmaları gerekenin bu" olduğuna inandığını söyledi.

Haas F1 takım patronu Günther Steiner ise, diz çöküp çökmeme durumunun Grosjean'a bağlı olduğunu ve bu durumun ırkçılık karşıtı bir mesajla alakasının olmadığını söyledi.

"Bence herkesin ne yapacağı kendi kararı. Romain'ı gayet iyi tanıyorum ve eminim ki o, bu fikre destek veriyor."

"Ancak aynı zamanda bunu ne kadar uzun süre yapacağımız sorusu da ortada. Kendi desteğinizi gösteriyorsunuz ve onu, hem insanlar olarak hem de takım olarak tamamıyla destekliyoruz. Kimin ne yaptığı ve ne kadar uzun süre boyunca yaptığı tamamen kendi kararı."

"Bence hepimiz buna destek veriyoruz, ancak bunu zaten yaptık ve eğer biri bunu yapmaya devam etmek istemiyorsa, bu durum onun ırkçılığa karşı olmadığını göstermez."

"Bu konu hakkında da bilinçli olmamız gerekiyor. Özgür bir dünyada yaşıyoruz. Dünyadaki herkese saygı duyuyoruz ve biz bunu yaptık, Romain da bunu yaptı."

"Bu onun kararı ve onun aldığı karar geçerli olacaktır.

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Editör Luke Smith

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