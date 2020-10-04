Vettel, F1 sürücüleri ile aynı araçla yarışma fikrine açık

F1, gelecek hafta yapılacak olan Eifel Grand Prix'si için Nürburgring'e geri dönecek ancak F2'nin Bahreyn'e kadar yapılmayacak olması ve F3 sezonunun Mugello'da son bulmuş olması nedeniyle herhangi bir tek koltuklu destek serisi bu hafta sonunda yarışmayacak.

Renault Clio Cup ve Efsanevi Turing Araçları serisi takvimde yer alsa da, onun dışındaki programın seyrek olması bekleniyor.

Yeni Nürburgring pistinin açılışını kutlamak için, 1984 senesinde 10 F1 dünya şampiyonunun ve pek çok grand prix sürücüsünün, Mercedes 190 E araçlarında yarıştığı bir etkinlik düzenlemişti.

Yarışın galibi, daha o zaman son Britanya F3 şampiyonu olan Ayrton Senna olmuştu, bu da Brezilyalı pilotun Monaco Grand Prix'sinde aldığı ilk F1 podyumundan üç hafta önce yapılan bir yarıştı.

O yarıştan beri F1, sürücülerini aynı araçlarla yarıştırdığı bir organizasyon düzenlemedi ancak dört kez dünya şampiyonu Vettel bu fikre açık.

"Bu çok eğlenceli olurdu, ben bunun olmasını isterdim." diyen Vettel şöyle devam etti: "Eğer turing arabaları veya buna benzer şeylerle, çok sıkı bir rekabete girdiğimiz bir yarış yaparsak, o yarıştan sonra F1 yarışını izlemenin çok fazla gelip gelmeyeceğini ben bilemem."

"Bence eğlenceli olurdu. Bu çok önceden yapılmış bir şey, ancak şu günlerde çok fazla F1 yarışı yapıyoruz, başka araçlarda da yarışmak eğlenceli olabilirdi."

"O günlerde Formula 1'de veya Formula 2'de, çok fazla değişiklik oluyordu, neredeyse her hafta farklılık oluyordu."

"Şu anda ise seviye çok ama çok yukarıda ve sadece bir şeye odaklanmış durumdasınız. Bence biz sürücüler için bir farklılık yapmak ve diğer kategoriler ve diğer araçlarla bir şey yapmak eğlenceli olurdu."

"Bunun dikkatinizi dağıtabileceğini de görür gibiyim ve bu konu hakkında da pek çok görüş ortaya çıkardı. Sanırım o günler geride kaldı."

Brendon Hartley ve Fernando Alonso, yakın zamanda bir diğer kategori ile dengelenmiş görevleri olan tek F1 sürücüleri oldular. İki pilot birden, sırasıyla 2017'de ve 2018-19 sezonlarında FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda mücadele ettiler.

McLaren pilotu Carlos Sainz, F1 sürücülerinin eşit araçlarda nasıl mücadele ettiğini görmek istediğini ama bunu sadece grand prix araçlarında yapmak istediğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Sainz şunları söyledi: "Onlarla, Formula 1 aracına yakın olan araçlarda mücadele etmek isterdim."

"Başka bir şey istemem. Bir sürücü olarak, her zaman dünyanın en hızlı araçlarında nerede olduğunuzu görmek istersiniz, bu da bir Formula 1 aracı."

"Bir gün hepimizin aynı Formula 1 aracında yarıştığını ve kimin daha hızlı olduğunu görmeyi dilerdim. Bu, en iyi ve en adil test olurdu. Ancak bana göre bunu yapmak imkansız."

"Günün sonunda F2, F3, ralli veya herhangi bir şey, bizim profesyonel olarak bulunduğumuz yerden farklı. Biz, profesyonel Formula 1 sürücüleriyiz ve dünyanın en hızlı araçlarını sürmekte ustalaştık."

"Bu yüzden diğer 19 sürücü ile karşılaştırmak istediğim şey, hepimizi aynı Formula 1 aracına oturtmak ve kimin en hızlı adapte olduğunu ve en hızlı olacağını görmek olurdu."