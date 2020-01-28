Vettel: "F1, silindir sayısını iki katına çıkarmalı"

1990'lı yılların başında V12 motorlar kullanılırken, sonrasında V10 ve ardından da V8 motorlara geçiş yapılmıştı.

2014 yılıyla birlikte 2.4 litrelik hibrit turbo V6 motorlara geçildi ve bu motorlar son derece güçlü olsa da ses anlamında yeterince iyi değil. Ayrıca eski motorlara kıyasla sürülebilirliğinin de daha iyi olduğu düşünülüyor.

2025 yılında biyo ya da sentetik yakıtla çalışan iki zamanlı motorlara geçiş yapılabileceği iddia ediliyor.

Ancak Sebastian Vettel, farklı bir şey istiyor.

Bernie Ecclestone ve Red Bull pilotlarıyla Kitzbühel'de bulunan ve burada Kolner Expresss'e konuşan Vettel, "Sporun başında olsam ilk işim silindir sayısını iki katına çıkarmak olurdu."

"Ayrıca bataryaları da sökerdim. Aracı çalıştırmak haricinde onlara ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Nico Rosberg ise hibrit motorları destekliyor.

2016 dünya şampiyonu, "Hibrit motorlar çok verimli. Hatta sentetik yakıt kullanan içten yanmalı motorlardan bile daha verimli. Yeni batarya teknolojisi sayesinde elektrik gücü daha da sürdürülebilir olacak."

"2018'de zaten Formula 1'in Formula E ile birleşeceğini söylemiştim..." dedi.