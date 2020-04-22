Vettel: "F1 şampiyonluğu, 10 yarışlık bir takvimle değer kaybetmez"

2020 F1 sezonunun, spor tarihindeki en uzun sezon olması planlanıyordu. Sezonun orijinal takviminde 22 yarış bulunuyordu.

Ancak koronavirüs pandemisi, yapılan bu planların bozulmasına neden oldu ve F1 yönetimi, bu sene kaç yarış yapılacağından emin değil.

Düşünülen bir fikir, sezonun Temmuz ayında Avusturya'da kapalı kapılar ardında başlaması. Ancak bu durum tamamen seyahat yasaklarına bağlı olacak.

Formula 1'in 15-18 yarışlık bir takvime sahip olması pek mümkün durmuyor, ancak durum hızlı bir şekilde değişiyor ve kimse birkaç ay içerisinde gidişatın nasıl olacağını tahmin edemiyor.

Ancak şampiyona sadece 10 yarışa düşürülürse bile Vettel, şampiyona galibinin her zamanki gibi hak eden biri olacağına inanıyor.

İsviçre'deki evinden video konferans yapan Vettel şunları söyledi: "Nasıl hissettireceğini bilmiyorum çünkü daha önce böyle bir durum ile karşılaşmadık."

"Daha öncesinde, bugüne göre daha az yarışa sahip olduk ancak bence bu çok büyük bir fark yaratmıyor."

"Tabii ki de bir sezon bir sezondur, 10 yarıştan da oluşabilir, 15 veya 20'den de, 25 yarıştan da oluşabilir. Bu yüzden her zaman en istikrarlı pilot olmaya çalışmalısınız."

"Yarışların azalması ile beraber her yarış önem taşıyor, ancak şampiyona hala şampiyona olma özelliğini taşıyor. Bu uzun bir yol, her bir yarış hafta sonu da uzun. Ve yarışlar, doğru yapılması gereken çok fazla şeyin olduğunu bize gösteriyor."

Ancak Vettel, olabilecek şeyleri düşünmeye başlamak için daha çok erken olduğunu söyledi: "Bence bu durumda hiç kimse bu seneden ne beklediğini bilmiyor, kimse bu sezon ile ilgili bir fikre sahip değil."

"Belki bu sezon, gelecek sezonla birleştirilecek. Bir fikrim yok. Çok fazla fikir, çok fazla seçenek var, ancak bence sabırlı olmalıyız ve beklemeliyiz."