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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Vettel, F1 pilotlar toplantısındaki davranışı için askıya alınan bir para cezası aldı

Sebastian Vettel, Cuma günü Avusturya'da gerçekleştirilen pilotlar toplantısından öfkeyle ayrıldığı için FIA tarafından 25.000 €'luk bir para cezası aldı ancak bu ceza şimdilik askıya alındı.

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Vettel, F1 pilotlar toplantısındaki davranışı için askıya alınan bir para cezası aldı
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FIA, Aston Martin pilotu Vettel'i, pilotlar toplantısındaki davranışları ile Uluslararası Spor Kuralları'nı ihlal ettiği iddiasıyla görüşmeye çağırdı.

Toplantıda, mevcut kuralların uygulanması ve yönetimi konusunda gerginlik çıktığı ve Vettel'in öfkeyle ayrıldığı anlaşılıyor.

FIA, cumartesi günü sprint yarışından sonra yapılan görüşmenin ardından Vettel'in, 25.000 €'luk bir ceza aldığını ve cezanın, yılın geri kalanı için askıya alındığını doğrulayan bir bülten yayınladı.

FIA açıklamasında şunlar yer aldı: "Sürücü Sebastian Vettel, 8 Temmuz Cuma günü 19:30'da gerçekleştirilen pilotlar toplantısından izni olmadan ayrıldı ve toplantıdaki hayal kırıklığını ifade etti."

"Sürücüler istedikleri zaman ayrılamazlar, bu katılım gerekliliğinin ihlali. Bu seviyedeki sürücüler, dünyadaki tüm sürücüler için bir rol modeli oluşturuyorlar ve Vettel, Hakemlerin gözünde bu standartlara uymakta başarısız oldu."

"Daha sonra Vettel, Yarış Direktörü ile bir toplantı yaptı ve Yarış Direktörü, Hakemlere Vettel'in tereddüt etmeden özür dilediğini, ayrıca toplantıdaki konuları ve daha fazlasını kapsayan çok yapıcı bir görüşme yaptıklarını bildirdi."

"Hakemler, ceza verilmesi gereken bir ihlal olduğunu belirledi ancak Yarış Direktörünün raporuna göre bunu hafifleten faktörler bulunuyor."

"Bu nedenle Hakemler, FIA Formula 1 Spor Yönetmeliği'nin 20.1 Maddesi veya Uluslararası Spor Kuralları'nın 12.2.1 f) Maddesinin ihlaline bağlı olarak, 2022 sezonunun geri kalanında askıya alınan 25.000 €'luk bir para cezası kararı verdi. ”

Bu, Vettel'in, yılın geri kalanında yalnızca bir pilotlar toplantısına katılmaması veya ISC'de yer alan şu ifadeyi ihlal etmesi durumunda para cezasını ödemesi gerekeceği anlamına geliyor: "FIA'ya, organlarına, üyelerine veya üst düzey yöneticilerine ve genel olarak motor sporlarının çıkarları ve FIA tarafından savunulan değerler hakkında manevi zarara veya kayıplara neden olan herhangi bir söz, eylem veya yazı."

Vettel'in çağrılmasının ardından Mercedes pilotu ve GPDA direktörü George Russell, yarış kontrolden hakemlerin kararlarında daha fazla tutarlı olmaları ve sorumluluk alabilmeleri gerektiğini söyledi ve F1'in tek bir yarış direktörüne bağlı kalması için çağrıda bulundu.

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