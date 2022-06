Vettel: "F1, hoşgörüsüz ülkelerden uzak durmamalı"

Haberi dinle

Dört kez dünya şampiyonu, geçtiğimiz yıl Macaristan'ın eşcinsellik veya transseksüellik konularının 18 yaşın altındakilere tasvir edilmesini ve öğretilmesini engelleyen bir yasayı yürürlüğe koymasına karşın sesini yükseltti ve Avrupa'da geniş kapsamlı bir kınamaya sebep oldu.

Macaristan GP hafta sonunda gökkuşağı desenli ayakkabılar giyerek kişisel bir duruş sergileyen Vettel, F1'in, hakların yeterince tanınmadığı ülkelere sırtını dönerek yanlış yapacağını söyledi.

Attitude dergisinin Temmuz/Ağustos sayısının kapağında yer alan Vettel, özel röportajında şunları söyledi: "Formula 1 bu yıl 23 ülkede yarışacak."

"LGBTQ hakları kapsamında, diğerlerine kıyasla ziyaret ettiğimiz daha sıkıntılı ülkeler var. Oralarda yarışmayı reddedebiliriz fakat sonra ne olacak? Eğer yarışmazsak herhangi bir değişiklik yapmak için gücümüz olmaz."

"Ancak bu ülkelerde yarışarak ve nazik ama kararlı bir şekilde önemli olanın arkasında durarak olumlu bir etki yaratabiliriz. Değerler ve ilkeler sınırlarda durmamalı."

Geçtiğimiz yıl Macaristan'ın aldığı karara neden bu kadar eleştirel yaklaştığı sorulan Vettel, "Bunu yaptım çünkü yakın zamanda yürürlüğe giren LGBTQ karşıtı yasayı onaylamadığımı ve kabul etmeyeceğimi göstermek istedim."

"Bunu popüler olmak için yapmadım ama eğer bu karardan rahatsız olan LGBTQ bireyleri, buna karşı durduğum için yüreklenmişse, bunu bilmek güzel. Belki de bazılarımızın eylemleri sayesinde, daha fazla F1 taraftarı çeşitlilik ve kapsayıcılık üzerine düşünmeye başlamıştır ve eğer böyle olduysa, mutlu olurum. Sizin müttefikiniz olmaktan mutluluk ve onur duyuyorum!" cevabını verdi.

Vettel, F1'in görüşlerinin son yıllarda değiştiğini ve önceden eşcinsel bir sürücünün kendini açıklamaktan korkacağı yerde artık kabul edileceğini düşünüyor.

"Belki de geçmişte durum böyle olmazdı ama şimdi, eşcinsel bir F1 pilotunun hoş karşılanacağını düşünüyorum ve bu hakkı."

"Eşcinsel bir sürücünün ön yargıların ortadan kaldırılmasını hızlandırmaya ve sporumuzu daha iyi bir yöne itmeye yardımcı olacağını düşünüyorum. Bu yüzden sporumuzun buna hazır olduğunu düşünüyorum ve umuyorum."

Fakat Alman pilot, F1'in 'We Race as One' gibi girişimlerinin sadece sloganlar ve gösterilerle değil, eylemlerle desteklenmesi gerektiğini belirtti.

"Daha iyiye gidiyor, artık birkaç mühendis ve mekanikerlerin daha açık olabildiğini görüyorsunuz. Fakat motor sporlarındaki çeşitliliği ve kapsayıcılığı artırmak için hâlâ yapabileceğimiz şeyler var. Sadece cinsellik açısından değil, ayrıca kadınları, beyaz olmayan insanları, engellileri ve diğerlerini desteklemek ve yüreklendirmek için de daha fazlasını yapabiliriz."

"F1, 'We race as one' adlı bir hareket başlattı ve bu iyi bir şey ama bunun gerçekten olumlu bir değişim olmasını sağlamak için hepimizin ortak bir çaba göstermesi gerekiyor; bu yüzden sadece konuşmak yerine harekete geçmeliyiz."

