Vettel: “F1, paranın ahlaktan önce gelip gelmediğini kendisine sormalı”

Formula 1’in Suudi Arabistan ve Katar’ı takvime eklemesi, insan hakları konusunda sicili kabarık olan ülkelerin, bu özelliklerini spor organizasyonları düzenleyerek unutturmak istemeleri konusunda endişelere yol açtı.

Ancak F1 patronları ve FIA, uzun süredir sporun nötr kalması gerektiğini ve bu tür yerlerde yarışmanın, potansiyel sorunları vurgulayarak olumlu bir sonucu olabileceğini savundular.

Ancak Vettel, sporun sadece geliri arttırmak için değil, ahlaki sebeplerle de karar vermesi gerektiği bir noktanın geldiğini düşünüyor.

Motorsport.com da dahil olmak üzere seçili medya kuruluşlarına insan hakları, sürdürülebilirlik ve hoşgörü konusunda röportaj veren Vettel, spor etkinliklerinin nerelerde düzenleneceğine karar verme konusunda tek faktörün para olmaması gerektiğini söyledi.

Vettel, “Bana göre sorun, sonuç olarak bir spor ve bir ülke, bireyler tarafından yönetiliyor.”

“Her bireyin kendine ait fikri ve geçmişi olur. Bu yüzden bu durum zor.”

“Ancak sporumuzu yönetecek mükemmel insanları bulmalı ve sonrasında ileriye giderken doğru yolu uygulamalıyız.”

“Bu, ilgi duymaktan daha fazlası. Açık şekilde, ilerlemek için büyük bir finansal ilgi var. Ancak bir noktada sorunuzu sormanız gerekiyor ve yönetimdeki kişilerin şu soruyu sorması gerek: ahlaka sahip misiniz?”

“Bu sebeple bazı şeylere ‘hayır’ diyor musunuz? Ya da büyük bir anlaşmaya yanlış sebeplerle ‘evet’ mi diyorsunuz?”

“Bana göre bu, yönetimdeki kişilerin kendilerine sormaları gereken daha büyük bir soru.” dedi.

Vettel bu sene, çevre ve LGBT haklarının vurgulanması da dahil olmak üzere birçok konuda destekçi oldu.

F1, #WeRaceAsOne girişimini çokça tanıtmış olsa da, Vettel sporun sözlerini icraata çevirmesi ve her yarıştan önce basit bir törenden daha fazlasını yapması gerektiğini düşünüyor.

“İhmal edilemeyecek kadar büyük konular var. Hepimizin aynı fikirde olduğunu düşünüyorum ve bunun, nereden geldiğinizle bir ilgisi yok. Durum, insanlara eşit şekilde davranırsanız adil olur.”

“Farklı kuralları, farklı yönetimleri, farklı geçmişleri olan ülkeler var.”

“Şu anda tüm ülkeler adına konuşup uzman olamam, çünkü bilmiyorum. Ancak açıkçası, belli ülkelerde bildiğimi düşündüğüm belli durumlar var.”

“Bu ülkelerden bazılarına gidiyoruz ve üzerinde güzel mesajlar olan büyük bir halı seriyoruz. Ancak bunlar, sözlerden daha fazlasını, eylemleri gerektiriyor.”

Sebastian Vettel, Aston Martin Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

F1’in daha savaşçı olması gerekip gerekmediği sorulduğunda Vettel, “Sadece pistin üzerinde birkaç dakika boyunca duran bir bayrak dışında iletişim kurmanın en iyi yolunun ne olduğunu tam olarak bilmiyorum.”

“Ancak kesinlikle, sporumuzun çok daha fazla baskı uygulayabileceğini ve bu adaleti, dünyaya daha da yaymak için çok daha yardımcı olabileceğini düşünüyorum.”

“Çünkü sonuç olarak, bir kadın yerine bir erkeği, bir erkek yerine bir kadını seviyor diye insanları yargılamak ya da belli kanunları uygulamak ve insanları farklılaştırmak doğru değil.”

“Bana göre, ayrıştırıcılığın tüm şekilleri yanlış. Hepimizin aynı olduğunu hayal edin. İlerleme kaydedemezdik.”

“Formula 1’deki tüm araçların aynı göründüğünü ve aynı aeroya sahip olduğunu hayal edin. Sıkıcı olurdu. Kesinlikle sıkıcı olurdu, hiç ilerleme kaydedemezdik.”

“Bu, bizim için de aynı. İnsan türü olarak çok geliştik, çünkü hepimiz bir noktada farklıyız ve bence farklı olmaktan korkmak yerine bunu kutlamalıyız.”