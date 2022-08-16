Vettel: "F1, daha çevreci yarışlar için yaptığı kârları kullanmalı"

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Formula 1, 2019'da yaptığı duyuruda 2030'a kadar sıfır karbonlu bir yarış serisi olmayı planladığını açıklamıştı. Sıfır karbon girişimi, lojistik, yenilenebilir yakıtların kullanımı ve atıkların azaltılması gibi alanları kapsıyor.

Yenilenebilir yakıtlar 2026 Formula 1 güç ünitesi kurallarında yer alıyor. Spor ayrıca 2025'e kadar tek seferlik kullanılan plastiklerin yasaklanmasını sağlayacak. Bu kapsamda yeniden kullanma, atıkların geri dönüşümü gibi girişimler desteklenecek.

Vettel, F1'in oldukça verimli hibrit motorları kadar, her geçen gün artan yarış sayısı ve artan seyirci sayısı nedeniyle karbon ayak izine daha fazla vurgu yapmasının önemli olduğunu düşünüyor.

Bu kapsamda Vettel, F1'in elde ettiği gelirlerin bir bölümünü, yarışların daha çevreci olmasına yardımcı olmak için organizatörlerle paylaşmaları gerektiğini düşünüyor.

Sıfır emisyonlu mobiliteyi ve temiz enerjiyi teşvik eden bir eSpor şampiyonası olan World eX'in ev sahipliğinde düzenlenen zirvede konuşan Vettel, "Büyük bir kalabalığı çeken her türlü etkinlik, zamanımızın getirdiği sorumluluklara uymak zorundadır."

"Açıkçası Formula 1'de büyük kalabalıkları etkiliyoruz. Spor son senelerde özellikle Kuzey Amerika'daki yeni taraftarlarla daha popüler hale geldi. Bu sayede spor gittikçe büyüyor ve gelişiyor."

"Ancak açıkçası bu durumda daha fazla kişinin piste gelmesi gerekiyor. O isimler pistte geldiğinde yönetilmek zorunda. Bu açıdan evet, diğer büyük etkinliklerde olduğu gibi çok fazla şey yapılabilir."

"Açıkçası insanların yarışlara nasıl geldikleri konusunda bir şeyler yapılabilir. Toplu taşıma konusu genel olarak büyük bir konu değil ancak yarışlara geliş ve dönüş konusunda çok fazla şey yapabileceğimizi düşünüyorum."

"Günün sonunda, Formula 1 yapmış olduğu kârdan bir miktar para alıp, yarış organizatörlerine yeniden yatırım yapabilir ve onlara kalabalıkları yönetme ve yarışı düzenleme konusunda daha iyi, daha yeşil ve daha temiz çözümler bulma şansı verebilir." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

2022 sonunda emekli olacağını açıklayan Vettel, daha önceki açıklamalarında günümüzde kullanılan hibrit ünitelerin pahalılıkları ve karmaşıklıkları nedeniyle yol otomobilleriyle çok alakasız kalmasını eleştirmişti. Ancak bu konu 2026 motorlarıyla bir nevi düzeltilmiş olacak.

Motor sporları etkinlikleri genel olarak diğer kitlesel izleyici etkinliklerinden daha fazla kirletici olmasa da, spor hem politikacılar hem de aktivistler tarafından daha fazla inceleme altına alınıyor.

Vettel, Formula 1'in bir bütün olarak toplum için faydalı olan sürdürülebilir teknolojiler geliştirmekle yeniden bağlantı kurarak dış dünyanın sorduğu varoluşsal sorulara karşı savunma yapabileceğini düşünüyor.

Vettel, "Günün sonunda araçları kullanıyor olmamız, bir müzik konseri vermemiz ya da başka şeyler yapmamız, büyük kalabalığa ve kalabalığın ayak izine bakmamız büyük bir fark yaratmıyor."

"Bu durumda, alaka sorusu yeniden gündeme geliyor. Ve eğer değişimi değiştirmeye gerçekten yardımcı olacak bir yol bulamazsak ve yaptığımız işten herkesin fayda sağlamasına ve bununla birlikte gelen mühendislik inovasyonuna katkıda bulunmazsak, o zaman bence yakında şu soru ortaya çıkacak: Peki ama bunun ne anlamı var?"

"Bizim için anlamı var çünkü onu seviyoruz, biz motor sporları tutkunuyuz ve bunu bize açıklamanıza gerek yok. Ancak biraz uzaklaşıp motor sporlarıyla ilgisi olmayan bir kalabalığa konuşursanız, bunun sonucunda çok haklı olarak, gelecekte bu tür soruların geleceğini düşünüyorum."

"Yani bir tur yemeyip, bir tur önde olmak, elimizde devasa bir güç olduğunu söylemek bizim elimizde."

"Motor sporları için çok fazla para harcıyoruz ancak bununla birlikte daha iyi bir yöne kanalize edilebilecek birçok yenilik, mühendislik ve güç var. Bu sayede motor sporları dünyası dışında yer alan herkes bir gün, cevap ister elektriki hidrojen ya da başka bir şey olsun motor sporlarının faydalarından yararlanabilir." dedi.