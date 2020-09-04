Vettel: "F1, daha çevreci adımlar için zorlamalı"

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek İtalya GP öncesinde bir basın toplantısında Vettel, Formula 1'in 10 sene sonra hâlâ hayatta kalabilmesi için yapması gereken çok şey olduğunu söylemişti.

Dünkü basın toplantısında Vettel'e bu konudaki düşüncelerine açıklık getirmesi istendi.

Vettel, "Birçok farklı sporda birçok dünya şampiyonası var ancak Formula 1 her sene birçok farklı kıtada düzenlenen küresel bir spor."

"Küresel bir spor olarak sorumlu davranmalıyız. Bana göre Formula 1, dışarıdan gelen baskılara cevap veren bir spor olmaktan ziyade örnek olmalı."

"Mesela çevre açısından, her hafta sonu araçlarla piste çıkıyor ve yakıt yakıyoruz. Karbondioksit seviyesi açısından harcadığımız toplam enerji ya da toplam karbon ayak izi çok az."

"Ancak yine de daha fazlasını yapmaya başlamalı, doğru örnekler oluşturmalıyız. Sadece karbon ayak izinde değil, diğer birçok şeyde bunu yapabiliriz."

"Daha spesifik olmak için bir şeyler bulmamız lazım. Her bir küçük detay fark yaratabilir."

"Her hafta sonu kullandığımız ve tükettiğimiz plastik şişelerin miktarı oldukça fazla. Bunun için bir çözüm var. Padoktaki bazı panelleri nasıl çalıştırıyoruz? Bunun için çözümler var."

"Her şeyin kolay bir şekilde çalışması için ucuz ve uygun olan yöntemleri kullanma yerine, bu konuda teknolojileri geliştirme konusunda öncü olmalıyız." dedi.

Vettel, F1'in yol araçlarının gelişimine olan katkısının çevreye de yardımcı olacağını düşünüyor.

Vettel, "F1, araç gelişimi bakımından motor sporlarının zirvesi ancak bence bununla yetinmemeli."

"Ayrıca, arabalardan bahsederken gelecekte daha alakalı olabilmeleri için şimdiden neler yapabileceğimize bakmalıyız. Birkaç sene sonra kullanılacak teknolojileri şimdiden bulmalıyız." dedi.