Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP2:
01 Saat
:
14 Dakika
:
38 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
6 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
90 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
97 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Vettel: "F1, daha çevreci adımlar için zorlamalı"

paylaşım
yorumlar
Vettel: "F1, daha çevreci adımlar için zorlamalı"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Sebastian Vettel, Formula 1'in her yarış için geleneksel ve ucuz çözümler kullanmak yerine daha çevreci olmak için gerekli teknolojilerde öncü olması gerektiğini düşünüyor.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek İtalya GP öncesinde bir basın toplantısında Vettel, Formula 1'in 10 sene sonra hâlâ hayatta kalabilmesi için yapması gereken çok şey olduğunu söylemişti.

Dünkü basın toplantısında Vettel'e bu konudaki düşüncelerine açıklık getirmesi istendi. 

Vettel, "Birçok farklı sporda birçok dünya şampiyonası var ancak Formula 1 her sene birçok farklı kıtada düzenlenen küresel bir spor."

"Küresel bir spor olarak sorumlu davranmalıyız. Bana göre Formula 1, dışarıdan gelen baskılara cevap veren bir spor olmaktan ziyade örnek olmalı."

"Mesela çevre açısından, her hafta sonu araçlarla piste çıkıyor ve yakıt yakıyoruz. Karbondioksit seviyesi açısından harcadığımız toplam enerji ya da toplam karbon ayak izi çok az."

"Ancak yine de daha fazlasını yapmaya başlamalı, doğru örnekler oluşturmalıyız. Sadece karbon ayak izinde değil, diğer birçok şeyde bunu yapabiliriz."

"Daha spesifik olmak için bir şeyler bulmamız lazım. Her bir küçük detay fark yaratabilir."

"Her hafta sonu kullandığımız ve tükettiğimiz plastik şişelerin miktarı oldukça fazla. Bunun için bir çözüm var. Padoktaki bazı panelleri nasıl çalıştırıyoruz? Bunun için çözümler var."

"Her şeyin kolay bir şekilde çalışması için ucuz ve uygun olan yöntemleri kullanma yerine, bu konuda teknolojileri geliştirme konusunda öncü olmalıyız." dedi.

Vettel, F1'in yol araçlarının gelişimine olan katkısının çevreye de yardımcı olacağını düşünüyor.

Vettel, "F1, araç gelişimi bakımından motor sporlarının zirvesi ancak bence bununla yetinmemeli."

"Ayrıca, arabalardan bahsederken gelecekte daha alakalı olabilmeleri için şimdiden neler yapabileceğimize bakmalıyız. Birkaç sene sonra kullanılacak teknolojileri şimdiden bulmalıyız." dedi.

 
İtalya GP 1. antrenman: Bottas lider, Verstappen kaza yaptı!

Önceki haber

İtalya GP 1. antrenman: Bottas lider, Verstappen kaza yaptı!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Editör Alex Kalinauckas

Çok Okunanlar Bugün

İtalya GP 1. antrenman: Bottas lider, Verstappen kaza yaptı!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

İtalya GP 1. antrenman: Bottas lider, Verstappen kaza yaptı!

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

Abiteboul, Alpine'nin başına getirildi, Renault F1'in adı değişebilir!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Abiteboul, Alpine'nin başına getirildi, Renault F1'in adı değişebilir!

Vettel: "F1, daha çevreci adımlar için zorlamalı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "F1, daha çevreci adımlar için zorlamalı"

2020 Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, F1 bileti nereden, nasıl alınır?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, F1 bileti nereden, nasıl alınır?

Perez: "Red Bull sorun yaşadığında, Racing Point podyuma çıkmalı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Red Bull sorun yaşadığında, Racing Point podyuma çıkmalı"

Verstappen: "Mercedes'i saf hızda yenemeyiz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Mercedes'i saf hızda yenemeyiz"

Russell ve Ricciardo üçüncü motora geçtiler
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell ve Ricciardo üçüncü motora geçtiler

Son Haberler

Vettel: "F1, daha çevreci adımlar için zorlamalı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "F1, daha çevreci adımlar için zorlamalı"

İtalya GP 1. antrenman: Bottas lider, Verstappen kaza yaptı!
F1 Formula 1 / Antrenman raporu

İtalya GP 1. antrenman: Bottas lider, Verstappen kaza yaptı!

Russell ve Ricciardo üçüncü motora geçtiler
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell ve Ricciardo üçüncü motora geçtiler

Perez: "Red Bull sorun yaşadığında, Racing Point podyuma çıkmalı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Red Bull sorun yaşadığında, Racing Point podyuma çıkmalı"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İtalya GP 1. antrenman: Bottas lider, Verstappen kaza yaptı!

1s
2
Formula 1

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

3
Formula 1

Abiteboul, Alpine'nin başına getirildi, Renault F1'in adı değişebilir!

2s
4
Formula 1

Vettel: "F1, daha çevreci adımlar için zorlamalı"

30dk
5
Formula 1

2020 Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, F1 bileti nereden, nasıl alınır?

Son Haberler

Vettel: "F1, daha çevreci adımlar için zorlamalı"
F1

Vettel: "F1, daha çevreci adımlar için zorlamalı"

İtalya GP 1. antrenman: Bottas lider, Verstappen kaza yaptı!
F1

İtalya GP 1. antrenman: Bottas lider, Verstappen kaza yaptı!

Russell ve Ricciardo üçüncü motora geçtiler
F1

Russell ve Ricciardo üçüncü motora geçtiler

Perez: "Red Bull sorun yaşadığında, Racing Point podyuma çıkmalı"
F1

Perez: "Red Bull sorun yaşadığında, Racing Point podyuma çıkmalı"

Abiteboul, Alpine'nin başına getirildi, Renault F1'in adı değişebilir!
F1

Abiteboul, Alpine'nin başına getirildi, Renault F1'in adı değişebilir!

Son Videolar

Grand Prix Greats – İtalya GP en iyi anlar 08:37
Formula 1

Grand Prix Greats – İtalya GP en iyi anlar

Güvenlik Aracı, Geçiş Butonu & Daha Fazlası | 2020 F1 Belçika GP Değerlendirmesi 08:09
Formula 1

Güvenlik Aracı, Geçiş Butonu & Daha Fazlası | 2020 F1 Belçika GP Değerlendirmesi

F1 2020 Belçika GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 04:59
Formula 1

F1 2020 Belçika GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Grand Prix Greats – Belçika GP'den en iyi fotoğraflar 02:52
Formula 1

Grand Prix Greats – Belçika GP'den en iyi fotoğraflar

2020 Belçika GP gridi 01:01
Formula 1

2020 Belçika GP gridi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.