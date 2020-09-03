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Formula 1 / Son dakika

Vettel: “F1, 10 sene sonra da hayatta kalmak istiyorsa çok şey yapmalı”

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Vettel: “F1, 10 sene sonra da hayatta kalmak istiyorsa çok şey yapmalı”
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Roberto Chinchero
Çeviren: Cem Özel, Editör

Sebastian Vettel, Formula 1’in 10 sene sonra da hayatta kalmaya devam etmesi için, planlanan kural değişikliklerinden daha fazlasının yapılması gerektiğini düşünüyor.

Vettel, durumların küresel olarak nasıl hızlı şekilde değişebileceğini gösteren koronavirüs pandemisi ile beraber F1’in, çevresine uyum sağlamak için daha çok çalışması gerektiğine inanıyor.

İtalya Grand Prix’si öncesi medyaya konuşan Vettel, F1’in arkasına yaslanıp 2022’deki kural değişikliklerinin her şeyi çözmesini bekleyemeyeceğini söyledi.

F1’in 10 sene sonra nerede olacağını düşündüğü sorulduğunda Alman sürücü, “Bu çok ilginç bir soru. Sanırım hiç kimse, yarım sene önce dünyanın şu an bu halde olacağını düşünmezdi.”

“Bu, dünyanın 10 sene sonra nerede olacağıyla ilgili bir soru. Bu yüzden buna sadece Formula 1 özelinde bakmak çok zor.”

“Bana göre, Formula 1’in, hayatta kalmak için yapması gereken çok şey var. Bilirsiniz, taraftarları çekmek, duyguları ve tutkuyu paylaşmak gibi…”

“Dünya değişiyor, çok hızlı değişiyor. Ve Formula 1’in, uyum sağlamaktan daha fazlasını yapması gerektiğini düşünüyorum.”

“Açık şekilde, 2022’de kural değişiklikleri gelecek. Ancak bunun yeterli olacağından şüpheliyim.”

“Formula 1, büyük resimde sadece kural değişikliklerinden fazlasını yapmalı. Kural değişikliklerinin, takımları birbirine yaklaştıracağını ve pist üstünde yarışları daha yakın hale getireceğini umuyoruz.”

“Ancak bunun dışında, dünya hızlı şekilde değişiyor ve savaşması gerekecek daha büyük konularla karşılaşacak. F1, sessiz kalıp gözlerini kapatamaz. Bu yüzden, bizim ve Formula 1’in 10 sene sonra nerede olacağını görmek çok ilginç olacak.” ifadelerini kullandı.

 

Vettel bu hafta sonu, bir Ferrari sürücüsü olarak son kez İtalya Grand Prix’sine çıkacak ve yarış seyircisiz olacak.

Yıllardır tifosi tarafından destek alan Vettel, bu hafta sonu seyircisiz yarışmanın durumu daha yalnız hale getireceğini söyledi.

“Monza’da tifosinin olmayacak olması çok üzücü. Monza’da ilk kez taraftar olmadan yarışacağım.”

“Sanırım bu, hepimiz için bir ilk ve belki de benim için daha kolay. Ferrari için yarışmanın en yoğun taraflarından biri, dünya genelindeki taraftar kitlesi, ancak bunun büyük bölümü İtalya’da.”

“Belki de bu sene Monza’da taraftar olmadan yarışmak biraz daha kolay olur. Ama beni yanlış anlamayın. Diğer türlü, tüm desteği görmek ve bunun son kez olduğunu bilmek çok daha zor olurdu.”

Resmi: Williams ailesi, F1 takımından ayrılıyor!

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Editör Jonathan Noble

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