Vettel, evinde geçirdiği vakitten keyif alıyor

Sebastian Vettel, mevcut koronavirüs döneminin en gizemli isimlerinden bir tanesi. Çünkü sosyal medya kullanmayan Alman pilotun neler yaptığını kimse bilmiyor.

Vettel, geçtiğimiz günlerde takım arkadaşı Charles Leclerc ile birlikte Mission Winnow'un sosyal medya hesaplarına konuk oldu ve bu dönemde neler olduğunu anlattı.

Vettel şöyle dedi: "Evdeyken, teknolojisiz hayattan zevk alıyorum. Açık havada, doğada vakit geçirmeyi seviyorum. Dünyamız teknoloji ve seyahat dolu. Ama evde olduğunuzda tüm bunlara ihtiyacınız olmuyor."

"Ayrıca bir simülatörüm var ama pek fazla kullanmadığımı söylemeliyim. Kullandığım zaman keyif aldım."

"Bu süre zarfında açık havada antrenman yapmayı, bisiklete binmeyi ve spor salonunda çeşitli egzersizler yapmayı başardım."

"Burada bir köpeğim ve tavuklarım var."

"Pastaneler de dahil olmak üzere pek çok dükkan kapalıydı ve bu yüzden ev yapımı, kek gibi tatlılar yapmaya başladık. Yemek olarak pizza, makarna ve tavuğu seviyorum."

"Ayrıca Maranello'da sevdiğim bir pizzacının YouTube videolarını seyrettim. Pizza yapmak o kadar da zor değil."

"Geçen yıl biraz gitar çalmayı öğrenmiştim ve şimdi pratik yapmak için vaktim oldu. Yine de henüz konser verebilecek kadar hazır değilim!"

"Charles'ın neyi sevdiğini bilmiyorum ama herkes Coldplay'i seviyor. Yaz aylarında dağlarda yürümeyi çok seviyorum ve kumun büyük bir fanı değilim."