Vettel endişeli değil: "Pist hafta sonu boyunca gelişecek"

Cuma günkü antrenman turlarında pist oldukça kaygandı ve tüm sürücüler yol tutuş problemleri yaşadılar.

Cumartesi ve Pazar günleri için de endişeler devam ediyor.

Ancak Sebastian Vettel, pistin hafta sonunun kalan kısmında gelişmeye devam edeceğini düşünüyor.

Vettel, "Asfalt çok yeni olduğu için bugün oldukça farklı ve alışık olmadığımız şartlar vardı. Bu yüzden de pist çok kaygandı."

"Elbette günün sonuna doğru şartlar daha iyi hale geldi ve sanırım pistin gelişimi hafta sonu boyunca da devam edecek. O yüzden pek endişem yok."

"Bugün oldukça tutarlıydık, fakat nerede olduğumuza dair kapsamlı bir resme sahip olmak için henüz çok erken."

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Kevin Magnussen, Haas VF-20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Asıl mesele bir ritim yakalamak ve araç içerisinde güvene sahip olabilmek için mümkün olduğunca çok tur atmaktı."

"İkinci seansın son bölümünde gittikçe hızlanıyorduk. Çoğu pilot lastiklerini çalıştırmakta zorlandığı için bugün gerçek seviyeleri görmedik."

"Yarınki üçüncü seans, pist gelişmeye devam ettiği için oldukça önemli olacak. Ayrıca yağmur da önemli bir faktör olabilir, bu yüzden oldukça yoğun bir gün olmasını bekliyorum. "