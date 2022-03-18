Vettel: "En kısa sürede dönmeye çalışacağım"

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COVID-19, 2022 Formula 1 sezonunda pilotları etkilemeye başladı. Geçtiğimiz hafta Daniel Ricciardo'nun testi pozitif çıkmıştı, perşembe günü ise Sebastian Vettel'in COVID-1'a yakalandığı duyuruldu.

Avustralyalı pilotun testi negatife döndü ve bu hafta Bahreyn GP'ye katılacak. Fakat hastalığa yeni yakalanan dört kez dünya şampiyonu ise ilk yarışı kaçıracak.

Bu hafta sonu Vettel'in yerini Nico Hulkenberg alacak ve Lance Stroll'ün takım arkadaşlığını yapacak.

Alman pilotu pek de kolay bir hafta sonu beklemiyor çünkü şimdiye kadar hiç fiziki olarak 2022 F1 araçlarını sürmedi. Hatta 18 inç lastiklerle test dahi yapmadı.

Sport1'e açıklamalarda bulunan Vettel, sağlığının iyi olduğunu doğruladı ve Hulkenberg için iyi dilekler gönderdi.

Vettel, "Böyle oldu, artık yapacak bir şey yok mevcut şartlar altında bile olsa gayet iyi hissediyorum."

"En kısa zamanda geri dönmek için mümkün olan her şeyi yapacağım. Mühendislerle zaten iletişim halindeyim ve onlara evden de olsa yardım etmeye çalışıyorum."

"İlk yarış öncesinde hem takım hem de Nico'ya bol şans diliyorum."

Sebastian Vettel, Aston Martin Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Bu yarışı sabırsızlıkla bekliyorum. Fakat rakiplerimize kıyasla nerede olduğumuzu pist üstünde değil, TV karşısında görmem gerekecek." dedi.

Vettel ayrıca yeni araçtan memnun olduğunu da dile getirdi.

"Testlerden de epey memnunum ve aracın temelde istediğim şekilde davrandığını söyleyebilirim, ki bu da iyi bir şey."

"Dayanıklılık da şu ana kadar tatmin edici düzeydeydi. Kuralların baştan yazıldı ve herkesin sıfırdan başladığı böyle bir projede bunun küçük bir mesele olmadığını söylemeliyiz."

"Şimdi diğerlerine kıyasla nerede olduğumuzu söyleyemeyiz. Bunu cumartesi günkü sıralama turlarında hep birlikte göreceğiz.."

"Yine de bu, ilk tahmin olacak çünkü 23 yarışın ilkinden bahsediyoruz."

Yarış kazanıp kazanamayacağı sorusuna Vettel, "Umarım kazanabilirim fakat bunu gerçekçi görmüyorum. Uzun vade için yeni bir takım yapısı tasarlandı ve iki ila üç yıl içinde şampiyonluk savaşı vermeyi hedefliyorlar. Elbette daha önce olsa harika olurdu."

"Yeni kurallarla orta grubun en iyi takımlara yaklaşacağını düşünüyorum. Fakat yıl boyunca Mercedes, Red Bull veya Ferrari ile mücadele etmek zor olacak." cevabını verdi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images