Vettel: "En iyi cuma günümüzü geçirdik"

Sezonun ilk iki yarışında epey zorluk çeken ve takım arkadaşı Lance Stroll'ü ilk kez Portekiz'de geçen Sebastian Vettel, İspanya'da gelişimini devam ettirdi.

Alman pilot, cuma günkü seansların her ikisinde de takım arkadaşını geride bırakmayı başardı ve günü iyi bir tempoyla tamamladı.

Vettel, günün ardından verdiği demeçte şöyle dedi: "Bunun muhtemelen şimdiye kadarki en iyi cuma günümüz olduğunu söylemek adil olur."

"Araç ile daha mutluydum. Bu, farklı koşullara sahip olan farklı bir pist, fakat kendimi daha çok evimde hissettim. Yani her şey gelişiyor gibi görünüyor."

"Yine de mücadele çok yakın ve yarın nerede olacağımızı söylemek zor. Gece duruma bakmalı ve başka ne bulabileceğimizi anlamalıyız. Umarım birkaç ondalık daha bulabiliriz."

Alman pilot, bu hafta sonu takımın yeni güncelleme paketini ilk kez kullandı ve bunun ileri yönde bir adım olduğunu söyledi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Vettel güncellemelerin ekstra yere basma gücü getirip getirmediği sorusuna, "Evet, kesinlikle. Bence bu ileri yönde bir adım. Bu yüzden buna sahip olmak güzel. Şimdi dediği gibi sahip olduğumuz paketi geliştirmeye çalışıyoruz. Orta grup çok yakın ve bu yüzden bulabileceğimiz her şey bizim lehimiz olacak. Burada uzun bir yarış olduğunu biliyoruz ve lastikler için zor olacak. Gece yapılacak çok iş var." cevabını verdi.

Vettel sıralama turları için hedefini son bölüm olarak belirledi.

Üçüncü bölümün bir hedef olup olmayacağı sorusuna Vettel, "Sanırım hedeflediğimiz yer orası. Bence her şey yolunda giderse orada olabiliriz. Fakat dediğim gibi mücadele çok yakın olacak."

"Puanlar için savaşan pek çok araç var. Bu yüzden yarın için neleri daha iyi yapabileceğimizi anlamaya çalışıyoruz. Bunu yaparak üçüncü bölüme kalma şansımızı artırmaya çalışıyoruz." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images