Vettel: "En hızlısı değiliz"

Sebastian Vettel, bugün Barcelona'da gerçekleştirilen testlerin beşinci gününce zirvede yer aldı ancak genel olarak dereceleri o kadar da etkileyici değildi.

Günün ardından konuşan Vettel, “Başlangıçta durum kolay değildi çünkü koşullar en iyi değildi. Kırmızı bayraklar da günümüzü etkiledi, bu da işimizi ve yarış simülasyonumuzu etkiledi. Durum kolay değildi ve rüzgar yine çok kuvvetliydi."

“Önümüzde çok fazla iş var ve geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden buradayız çünkü bu bir test. Melbourne'den önce bir günümüz daha var, ama Barcelona'dan ayrılsak daha fazla iş yapmak için biraz zamanımız olacak. ”

“Resmin tamamına bakarsak, aracı ileriye götürmeyi başardık. Üçüncü sektör için bu tamamen doğru. Tabii ki bu durum cesaret verici, ancak virajlarda hızlandıkça, düzlük hızını kaybediyoruzz. Bedel ödüyoruz, ama bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz."

“Elimizdekilerden, sahip olduğumuz gün ve haftalardan en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyoruz. Artık Avustralya'ya kadar pek fazla vaktimiz yok ve nerede olduğumuzu söylemek zor. Programlar bilinmiyor, lastikler dışında diğerleri hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. ”

“Bu yüzden pistte farklı şeyler deneyerek devam ediyoruz. Bazıları işe yarıyor, bazıları işe yaramıyor. Şu an bile derecelere bakmıyoruz, kendi programımıza göre ilerliyoruz. En önemlisi bu. Daha sonra nerede olduğumuzu göreceğiz, ama eksikliklerimiz olduğunu biliyoruz."

“Devam etmekten heyecan duyuyorum çünkü sonunda rekabetçi olacağız. Bu gerçekten hoşuma gidiyor ama ne kadar güçlü olacağımızı bilmiyorum. Mercedes muhtemelen yine çok hızlı olacak. Biz favori değiliz, ancak sezon uzun."

"Şu noktada rakiplerimiz daha hızlı görünüyor ve favori değiliz. Mercedes'in avantajı var. Ancak güçlü bir ekibimiz var ve onlara cevap verebiliriz."

"Ayrıntılara girmek istemiyorum, ancak şimdi tahmin yapmak zor çünkü en iyi takımların gerçek gücünü henüz görmedik, çünkü herkes farklı yakıt seviyelerinde ve farklı lastiklerde çalıştı. Avustralya'da hangi pozisyonlarda olacağımızı merakla bilmek istiyorum. Sezon boyunca, aracımızın nasıl bir ilerleme kaydedeceğini göreceğiz, çünkü şimdi kesinlikle en hızlı değiliz."

“Durum bizim için mükemmel değil. Çoğu şey diğerlerinin ne yaptığına bağlı ve şu anda bunları bilmiyoruz. Ancak, bugünkü iş kesinlikle kolay değildi, sadece rüzgar yüzünden bile kolay değildi. Bunun araç üzerinde çok kötü bir etkisi var. Yani şartlar tam olarak adil değildi. Bunlar şimdiye kadarki en kötü koşullardı."

“Detaylara girmek istemiyorum, ama araç şimdi daha iyi hissettiriyor. Ama gerçek resmi görene kadar bir şey söylemek zor. Sorularımızla ilgili ilk cevapları sadece Avustralya'da alacağız. Sonrasında bunu geliştirmemiz gerek, özellikle şimdi en hızlı olmadığımız göz önüne alındığında bunu yapmalıyız."

"Test sonuçlarından yanlış sonuçlar çıkarmak kolaydır, ancak bu sefer bu tuzağa düşmeyeceğiz. Melbourne'e gideceğiz, güç dengesini göreceğiz ve Bahreyn'de resmi daha iyi anlayacağız"

"Galibiyet için savaşsak bile panik yapmayacağız. Takım olarak geliştirmemiz gereken alanları biliyoruz. ”

Vettel, ne denedikleri sorusuna ise kaçamak yanıt verdi.

"Bir şeyler denedik ama testlerde normal olarak kimse elini göstermiyor. Şu an için olumlu olan şey aracın daha fazla yere basma gücüne sahip olması. Virajlarda hızlıyız. Şimdi en yüksek sürati geliştirmeliyiz. Büyük takımlara bakarsanız, kimse çok aşırı farklı şeyler yapmıyor. Her şeyi simüle etmeye çalışıyorsunuz, herkes tüm lastikleri kullanıyor ve doğal olarak yumuşaklar daha hızlı. Yani okuması zor bu yüzden Melbourne'de neler olacağını çok merak ediyorum."