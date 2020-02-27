Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
98 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
105 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
119 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
126 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Yarış:
142 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Yarış:
156 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Yarış:
184 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Yarış:
191 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Yarış:
205 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Yarış:
212 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Yarış:
226 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Race:
240 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Yarış:
247 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Race:
261 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Yarış:
275 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Haberler

Vettel: "En hızlısı değiliz"

paylaşım
yorumlar
Vettel: "En hızlısı değiliz"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
27 Şub 2020 19:33

Sebastian Vettel, test yaptıkları için gerçek tabloyu görmek zor olsa da, favori olmadıklarını düşünüyor.

Sebastian Vettel, bugün Barcelona'da gerçekleştirilen testlerin beşinci gününce zirvede yer aldı ancak genel olarak dereceleri o kadar da etkileyici değildi.

Günün ardından konuşan Vettel, “Başlangıçta durum kolay değildi çünkü koşullar en iyi değildi. Kırmızı bayraklar da günümüzü etkiledi, bu da işimizi ve yarış simülasyonumuzu etkiledi. Durum kolay değildi ve rüzgar yine çok kuvvetliydi."

“Önümüzde çok fazla iş var ve geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden buradayız çünkü bu bir test. Melbourne'den önce bir günümüz daha var, ama Barcelona'dan ayrılsak daha fazla iş yapmak için biraz zamanımız olacak. ”

“Resmin tamamına bakarsak, aracı ileriye götürmeyi başardık. Üçüncü sektör için bu tamamen doğru. Tabii ki bu durum cesaret verici, ancak virajlarda hızlandıkça, düzlük hızını kaybediyoruzz. Bedel ödüyoruz, ama bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz."

“Elimizdekilerden, sahip olduğumuz gün ve haftalardan en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyoruz. Artık Avustralya'ya kadar pek fazla vaktimiz yok ve nerede olduğumuzu söylemek zor. Programlar bilinmiyor, lastikler dışında diğerleri hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. ”

“Bu yüzden pistte farklı şeyler deneyerek devam ediyoruz. Bazıları işe yarıyor, bazıları işe yaramıyor. Şu an bile derecelere bakmıyoruz, kendi programımıza göre ilerliyoruz. En önemlisi bu. Daha sonra nerede olduğumuzu göreceğiz, ama eksikliklerimiz olduğunu biliyoruz."

“Devam etmekten heyecan duyuyorum çünkü sonunda rekabetçi olacağız. Bu gerçekten hoşuma gidiyor ama ne kadar güçlü olacağımızı bilmiyorum. Mercedes muhtemelen yine çok hızlı olacak. Biz favori değiliz, ancak sezon uzun."

"Şu noktada rakiplerimiz daha hızlı görünüyor ve favori değiliz.  Mercedes'in avantajı var. Ancak güçlü bir ekibimiz var ve onlara cevap verebiliriz."

"Ayrıntılara girmek istemiyorum, ancak şimdi tahmin yapmak zor çünkü en iyi takımların gerçek gücünü henüz görmedik, çünkü herkes farklı yakıt seviyelerinde ve farklı lastiklerde çalıştı. Avustralya'da hangi pozisyonlarda olacağımızı merakla bilmek istiyorum. Sezon boyunca, aracımızın nasıl bir ilerleme kaydedeceğini göreceğiz, çünkü şimdi kesinlikle en hızlı değiliz."

“Durum bizim için mükemmel değil. Çoğu şey diğerlerinin ne yaptığına bağlı  ve şu anda bunları bilmiyoruz. Ancak, bugünkü iş kesinlikle kolay değildi, sadece rüzgar yüzünden bile kolay değildi. Bunun araç üzerinde çok kötü bir etkisi var. Yani şartlar tam olarak adil değildi. Bunlar şimdiye kadarki en kötü koşullardı."

“Detaylara girmek istemiyorum, ama araç şimdi daha iyi hissettiriyor. Ama gerçek resmi görene kadar bir şey söylemek zor. Sorularımızla ilgili ilk cevapları sadece Avustralya'da alacağız. Sonrasında bunu geliştirmemiz gerek, özellikle şimdi en hızlı olmadığımız göz önüne alındığında bunu yapmalıyız."

"Test sonuçlarından yanlış sonuçlar çıkarmak kolaydır, ancak bu sefer bu tuzağa düşmeyeceğiz. Melbourne'e gideceğiz, güç dengesini göreceğiz ve Bahreyn'de resmi daha iyi anlayacağız"

"Galibiyet için savaşsak bile panik yapmayacağız. Takım olarak geliştirmemiz gereken alanları biliyoruz. ”

Vettel, ne denedikleri sorusuna ise kaçamak yanıt verdi.

"Bir şeyler denedik ama testlerde normal olarak kimse elini göstermiyor. Şu an için olumlu olan şey aracın daha fazla yere basma gücüne sahip olması. Virajlarda hızlıyız. Şimdi en yüksek sürati geliştirmeliyiz. Büyük takımlara bakarsanız, kimse çok aşırı farklı şeyler yapmıyor. Her şeyi simüle etmeye çalışıyorsunuz, herkes tüm lastikleri kullanıyor ve doğal olarak yumuşaklar daha hızlı. Yani okuması zor bu yüzden Melbourne'de neler olacağını çok merak ediyorum."

Sonraki haber
Stroll: "Çok iyi bir aracımız var"

Önceki haber

Stroll: "Çok iyi bir aracımız var"

Sonraki haber

Norris: "Racing Point-Mercedes orta gruba liderlik edecek hızda"

Norris: "Racing Point-Mercedes orta gruba liderlik edecek hızda"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Hujber Dávid

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
14 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
18:00
12:00
FP2
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
22:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
20:00
14:00
Sıralama
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
17:00
Yarış
Cmt 14 Mar
Paz 15 Mar
22:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto karamsar: "Ferrari yarış kazanabilecek kadar hızlı değil!"

1s
2
Formula 1

2. Barcelona testleri 2. gün: Vettel lider, Hamilton yolda kaldı!

3s
3
Formula 1

Bottas: "Rakiplerimiz tuhaf oyunlar oynuyorlar"

34dk
4
Formula 1

Vettel: "En hızlısı değiliz"

31dk
5
Formula 1

Norris: "Racing Point-Mercedes orta gruba liderlik edecek hızda"

15dk

Son Videolar

2. Barcelona testleri 2. gün özeti 03:49
Formula 1
1s

2. Barcelona testleri 2. gün özeti

2. Barcelona testleri 1. gün özeti 04:13
Formula 1

2. Barcelona testleri 1. gün özeti

Ferrari yolda kalıyor - F1 2020 testleri 3. gün Özeti 10:01
Formula 1

Ferrari yolda kalıyor - F1 2020 testleri 3. gün Özeti

Mercedes'in DAS sistemi yasal mı? 06:09
Formula 1

Mercedes'in DAS sistemi yasal mı?

F1 2020 Barcelona testleri 3. gün özeti 04:19
Formula 1

F1 2020 Barcelona testleri 3. gün özeti

Son Haberler

Norris: "Racing Point-Mercedes orta gruba liderlik edecek hızda"
F1

Norris: "Racing Point-Mercedes orta gruba liderlik edecek hızda"

Vettel: "En hızlısı değiliz"
F1

Vettel: "En hızlısı değiliz"

Bottas: "Rakiplerimiz tuhaf oyunlar oynuyorlar"
F1

Bottas: "Rakiplerimiz tuhaf oyunlar oynuyorlar"

Stroll: "Çok iyi bir aracımız var"
F1

Stroll: "Çok iyi bir aracımız var"

Binotto karamsar: "Ferrari yarış kazanabilecek kadar hızlı değil!"
F1

Binotto karamsar: "Ferrari yarış kazanabilecek kadar hızlı değil!"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
21 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.