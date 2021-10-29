Vettel, en çok geçiş yapma ödülünü umursamıyor

Formula 1, bu sezon yeni bir ödül belirledi ve yarışlarda en çok geçiş yapan sürücüye ‘Crypto.com Geçiş Ödülü’ verilecek.

Amerika Grand Prix’sine 18. sıradan başlayan ve yarışı 10. sırada tamamlayan Vettel, bu sezonki toplam geçiş sayısını 102’ye çıkarttı. Fernando Alonso ise 100 geçişle ikinci sırada.

Ancak Vettel, bu ödülü pek umursamıyor. Bu ödülü kazanmanın kendisi için bir anlam ifade edip etmeyeceği sorulduğunda Vettel, “Hayır.”

“Bunu saysanız da saymasanız da ideal olarak yıl boyunca herkesi geçemezsiniz ve tüm yarışları kazanamazsınız.”

“Elbette geçiş yapmak eğlenceli ancak her zaman kolay değil. Bunu yaptığınızda iyi hissettiriyor.” dedi.

Aston Martin sürücüsü, Austin’de son turlarda 10. sıraya yükselerek günün son puanını almayı başarmıştı.

Alman sürücü, birkaç tur daha olsa dokuzuncu sıradaki Yuki Tsunoda’yı da yakalayabileceğini belirtmişti.

Vettel şu anda 36 puanla sürücüler şampiyonasında 12. sırada yer alırken, yarışın startında rakibinin temasıyla spin atıp 12. olan takım arkadaşı Lance Stroll’ün 10 puan önünde bulunuyor.

George Russell, Williams FW43B, battles with Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images