Vettel, emeklilik kararının arkasındaki nedenleri açıkladı

Haberi dinle

Formula 1'in en genç dünya şampiyonu Sebastian Vettel, dün sürpriz bir şekilde Instagram hesabı açmıştı. Vettel'e ne zaman sosyal medya hesabı açacağı sürekli olarak soruluyordu ve Alman pilot, emekli olduğunda sosyal medya hesapları açacağını sürekli olarak dile getiriyordu.

Vettel'in dün gece sürpriz bir şekilde sosyal medya hesabı açması, kendisinin emekli olabileceğine dair spekülasyonların çıkmasına neden oldu.

Bu iddialar doğru çıktılar ve Vettel, bugün sosyal medya hesabından yayınladığı video ile 2022 F1 sezonunun sonunda emekli olacağını açıkladı.

Yeni sosyal medya hesabından emekli olacağını duyuran Vettel, paylaştığı video ile emeklilik kararının arkasındaki nedenleri açıkladı.

4 kez dünya şampiyonu pilot, emeklilik kararıyla alakalı şunları söyledi: "2022 sezonunun sonunda F1'den emekli olacağımı duyuruyorum. Muhtemelen şimdi uzun bir teşekkür listesiyle başlamalıyım ancak kararımın arkasındaki nedenleri açıklamanın daha önemli olduğunu düşünüyorum."

"Bu sporu seviyorum. Kendimi bildim bileli hayatımın merkezinde yer aldı ama pistte olduğu kadar pist dışında da bir hayat var. Yarış pilotu olmak hiçbir zaman tek kimliğim olmadı. Kimliğe çok inanıyorum: ne yaptığımızdan ziyade kim olduğumuz ve başkalarına karşı nasıl davrandığımız önemli."

"Ben kimim? Ben Sebastian. Üç çocuk babası ve harika bir kadının kocası. Meraklıyımdır ve tutkulu/yetenekli insanlar tarafından kolayca etkilenirim. Mükemmelliğe takıntılıyım, hoşgörülüyüm ve nasıl göründüğümüz, nereden geldiğimiz ve kimi sevdiğimiz fark etmeksizin, hepimizin aynı yaşama haklarına sahip olduğumuzu hissediyorum."

"Dışarıda olmayı seviyorum. Doğayı ve harikalarını seviyorum, inatçı ve sabırsız biriyim. Gerçekten sinir bozucu olabilirim. İnsanları güldürmeyi severim, çikolatayı ve taze ekmek kokusunu severim. En sevdiğim renk mavidir. Değişime, ilerlemeye ve bu yolda yapılan her küçük şeyin fark yarattığına inanıyorum. İyimserim ve insanların iyi olduğuna inanıyorum."

Vettel, son yıllarda çevre sorunlarına daha çok dikkat çekmeye ve farkındalık yaratmaya başladı Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Yarışmanın yanı sıra bir aile kurdum ve onların yanında olmayı seviyorum. F1 dışında başka ilgi alanları da geliştirdim. Yarışa ve F1'e olan tutkum, sevdiklerimden çok fazla uzakta kalmayı ve çok efor sarf etmeyi gerektiriyor."

"Tutkuma, yaptığım ve doğru olduğunu düşündüğüm şekilde bağlanmak; artık harika bir baba ve koca olma dileğimle paralel ilerlemiyor. Araç ve ekiple bütünleşmek ve mükemmelliği kovalamak için gereken enerjiyi sağlamak, odaklanmayı ve bağlılığı gerektiriyor."

"Hedeflerim artık yarışlar kazanmak ve şampiyonluklar için savaşmak değil; çocuklarımın büyüdüğünü görmek, değerlerimi onlara aktarmak, düştüklerinde onlara yardım etmek, bana ihtiyaçları olduğunda onları dinlemek, veda etmek zorunda olmamak ve en önemlisi onlardan bir şeyler öğrenebilmek ve bana ilham vermelerine izin vermek oldu."

"Çocuklar bizim geleceğimizdir. Dahası, yaşam ve kendim hakkında keşfedecek ve öğrenecek çok şey olduğunu hissediyorum. Gelecekten bahsetmişken, çok belirleyici zamanlarda yaşadığımızı hissediyorum ve bu önümüzdeki yılları nasıl şekillendireceğimiz hayatımızı belirleyecek."

"Tutkum, sevmediğim bazı yönlerle birlikte geliyor, gelecekte çözülebilirler, ancak bu değişikliği gerçekleştirme iradesi çok, çok daha güçlü olmalı ve bugün harekete geçebilmeliyiz. Sadece konuşmak yeterli değil ve artık beklemeyi göze alamayız. Alternatif yok. Yarış devam ediyor."

"En iyi yarışım hangisi mi? Önümdeki yarışlar. İlerlemeye ve gelişmeye inanıyorum. Zaman tek yönlü bir yol ve ben zamanla birlikte ilerlemek istiyorum. Geriye bakmak sizi sadece yavaşlatır."

"Bilinmeyen yollarda yarışmayı dört gözle bekliyorum ve yeni meydan okumalar bulacağım. Pistte bıraktığım izler, yağmur gelip onları götürüne kadar kalacak. Sonrasında yerlerine yenileri gelecek. Yarınlar bugünü şekillendirenlerindir. Yeni nesil çoktan kendini adadığından bir sonraki viraj emin ellerde."

"Hâlâ kazanılması gereken bir yarış olduğuna inanıyorum. Hoşça kalın. Pisti sizinle paylaşmama izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Bunun her anından keyif aldım."

Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari Fotoğraf: Ercole Colombo

Vettel, Aston Martin'in resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamasında ise İngiliz markaya teşekkür etti.

"Son 15 yıl içerisinde F1'de inanılmaz insanlarla çalışma şansına sahip oldum. Teşekkür edebileceğimden çok fazla insan var."

"Son 2 yıldır ise Aston Martin Aramco Cognizant Formula 1 Takımı'nın pilotuyum ve sonuçlar umduğumuz kadar iyi olmasa da gelecek yıllarda en üst seviyede yarışabilecek bir takım oluşması için her şey bir araya getiriliyor."

"Bir grup çok iyi insanla çalışmaktan gerçekten zevk aldım. Lawrance, Lance, Martin, Mike, kıdemli mühendisler, mühendisler, mekanikerler ve takımın geri kalanı... Herkes yetenekli, hırslı, arkadaş canlısı ve onlara en iyisini diliyorum."

"Umuyorum ki geçen sene yaptığım ve bu yıl yapmaya devam edeceğim çalışmalar, takımın gelecek yıllarda kazanabilecek bir noktaya gelmesindeki gelişimde kullanışlı olacaktır. Son 10 yarışta da takımın gelişimine yardımcı olabilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım."

"Emekli olma kararını vermek benim için zordu ve bu konuda uzun süre düşündüm. Yılın sonunda gelecekte neye odaklanacağımı görmek için biraz daha zaman ayıracağım."

"Bir baba olduğumdan yapacağım şey benim için çok açık: Ailemle daha çok zaman geçirmek istiyorum."

"Bugün elveda demenin günü değil, bugün daha çok teşekkür etmekle alakalı. Herkese ve taraftarlara teşekkürler. Onların tutkulu destekleri olmasa Formula 1 yaşayamazdı."

Sebastian Vettel, F1 kariyerindeki son podyumuna Aston Martin ile çıktı