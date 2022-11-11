Vettel: "Emeklilik kararını erken almam rahatlamama yardımcı oldu"

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Ferrari'de geçen altı sezonun ardından geçen sene Aston Martin'e geçen Vettel, aradığını bulamadığı iki sezonun ardından Temmuz ayının sonunda emekliye ayrılma kararı aldı.

15 senelik kariyerine dört şampiyonluk, 53 zafer ve sayısız rekor sığdıran Vettel'in emeklilik kararını epey erken aldığı ve birkaç sene içinde geri dönebileceğine dair düşünceler mevcut.

Son iki yarışına çıkacağı için nasıl hissettği sorulan Vettel ise genel olarak piste çıkmak için sabırsızlandığını ve emeklilik kararını erken almasının ona yardımcı olduğunu söylüyor.

"Kariyerim bir ya da 1.5 hafta içinde sona erecek, ama evet, hafta sonunu dört gözle bekliyorum. Interlagos'u seviyorum, bence harika bir pist."

"Seneler içinde geliştirdiğim bir rutine sahip olduğum için bu yarış da normal bir yarışmış gibime geliyor, ancak öyle olmadığının farkındayım. İki yarış daha ve her şey bitecek."

"Yine de şu an 'son iki yarışım kaldı' ya da 'gelecek hafta son yarışıma çıkacağım' diye düşünmüyorum. Gelecek hafta nasıl hissedeceğimi bilmiyorum. Göreceğiz. Ama genel olarak, sonrasını da dört gözle bekliyorum. Zamanımı geçmişe takılı kalarak geçirmem ve bundan ötürü üzgün olmam gibi bir durum söz konusu değil."

"Emeklilik kararını erkenden almam da bana biraz yardımcı oldu, dürüst olmak gerekirse o günden beri rahatlamış hissediyorum. Sezonun ikinci yarısı boyunca bazı yarışlar çok keyifli geçti, bazıları ise geçmedi. Uzun yıllardır da bu böyle olmuştur." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Son dört yarışın üçünden önemli puanlar çıkararak Aston Martin'in takımlar şampiyonasında Alfa Romeo'ya yaklaşmasını sağlayan Vettel, Japonya ve Amerika'da ise günün sürücüsü seçildi.

İyi performans sergilemesinin kendisi için ne kadar önem sarf ettiği sorulan Vettel, bu konuda ise sadece kendisine odaklandığını söyledi.

Vettel, "Elbette son yarışımı kazanmak güzel olurdu, ancak gerçekçi olmak gerekirse bunun çok zor olacağını düşünüyorum!"

"Dışarıdan bakınca son yarışımı kazanmanın çok daha iyi olacağını ve büyük önem taşıdığını düşünüyorsunuz; ya da bir kez daha şampiyonluğa ulaştıktan sonra emekliye ayrılmamın. Ancak biraz düşündükçe bu konuda önem taşıyan tek kişinin kendim olduğunu hissettim."

"Sizlere veya insanların genel görüşüne saygısızlık etmek istemem, sadece bir bakıma kendi kendimeyim, egoistlik yapmıyorum. Bakış açım bu şekilde."

"Son yarışımın kariyerimin en önemli noktası olmayacağının farkındayım. Zaten bunun çok fazla önemi de yok."

"Austin ve Japonya'daki mücadeleden epey keyif aldım, özellikle de epey geride kaldığımız Meksika'ya göre! Genel olarak geriye doğru değil de ileriye doğru gittiğimi pek çok yarışı geride bıraktım, bu nedenle şanslı olduğumu düşünüyorum."

"Gelecek haftanın nasıl geçeceğini veya şu an nostaljik hissedip hissetmeyeceğimi bilmiyorum, ama buradaki yarışı dört gözle bekliyorum. Sanırım bazen bir sonraki yarışı düşünmek için çok fazla zaman harcıyorum ve anı yaşama fırsatını kaçırıyorum."

"Ama neden bu kadar yavaş olduğumu ve neyi kaçırdığımızı anlamak dışında geçmişe bakmak için pek zaman harcamıyorum. Bu böyle devam eder." dedi.