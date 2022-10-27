Vettel: "Emekliliğim giderek gerçeğe dönüyor"
Formula 1 kariyerinin sonuna yaklaşan Sebastian Vettel, emekliliğinin giderek daha gerçekçi olmaya başladığını söylüyor.
Sebastian Vettel, yaz arası öncesinde dört dünya şampiyonluğunu da içeren 15 yıllık F1 kariyerini bu Formula 1 sezonunun sonunda sonlandıracağını açıkladı.
Sezonun bitimine sadece üç yarış kaldı ve Vettel'in emekliliği giderek yaklaşıyor.
Alman pilot, Suzuka'ya veda etmesinin ardından gözle görülür şekilde duygusaldı. Austin'de Vettel, Amerik GP'nin son turunda Kevin Magnussen'le mücadelenin getirdiği adrenalin hissini özleyeceğini itiraf etti.
Vettel, "Emekliliğim giderek gerçeğe dönüyor"
"Japonya'daki sıralama turlarının ardından üzgündüm. Pazar günü biraz inişli çıkışlı gitti ama bu, daha çok yarışın gidişatından kaynaklanıyordu. Orada karışık duygular içindeydim."
"Burası özleyeceğim özel bir yer. Abu Dabi'nin nasıl olacağını ise bilmiyorum. Sonuç anlamında orada birdenbire mucizeler beklememeliyiz."
"İçten içe geleceği sabırsızlıkla bekliyorum. Birdenbire F1'den nefret etmişim gibi bir şey değil ama ayrıldığım için mutluyum. Ne de olsa bu kararı ben kendim verdim." dedi.
Vettel, Amerika Grand Prix'sinin Japonya'daki yarışla kıyaslanamayacağını söylese de, pistin kendisinde özel bir yere sahip olduğunu çünkü kariyerinin ilk yarışına burada çıktığını belirtti.
Vettel, "Burası harika bir yer. İlk yarışım Indy'deydi, bu yüzden o GP'ye büyük değer veriyorum."
"O Pazar sabahı Indianapolis'te koşarken bulduğum bir sentlik bozuk parayı sakladım ve hâlâ yanımda taşıyorum. Burası özel bir yer." dedi.
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Photo by: Erik Junius
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