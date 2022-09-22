Vettel: "Emekliliği Ferrari'de yarışırken düşünmeye başladım"

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Sebastian Vettel, yaz arası öncesinde 2022 sezonunun ardından Formula 1 kariyerine son noktayı koyacağını ve emekli olacağını açıkladı.

Aston Martin pilotu, Red Bull kariyerinin ardından Ferrari'ye geçmiş ve 2018'da şampiyonluk için çekişmişti. Ancak Alman pilot mutlu sona ulaşamadı ve 2020 sonunda İtalyan ekipten ayrılarak mevcut takımına geçti.

Vettel, Ferrari ile şampiyon olamamasının ardından emekli olmayı düşünmeye başladığını söyledi.

Vettel, "Ayrılmayı iki yıl önce düşünmeye başladım. Aston Martin'de işler pek iyi gitmediğinde kendime işimi yeterince iyi yapıp yapamadığımı sordum. Bir profesyonel, eleştirilmeden böyle şeyler [işimi yeteri kadar iyi yapabiliyor muyum] söyleyemiyor ama kişisel zayıflıklar ve düşüncelerinizi, işinize yansıyor. Son iki yıl benim için altın değerindeydi çünkü bazı şeylerin farkına varabildim ve etraflıca düşünebildim."

"[Ayrılıkla ilgili] ilk düşünceler çocuklarım doğduğunda ortaya çıkmaya başladı. Olumsuz şekilde konuşmuyorum ama çocuklarım doğduktan sonra hayatımın bir kısmı artık bana değil, çocuklarıma ait oldu."

"Her şeyin mükemmel gittiği 2013 yılına kadar böyle bir şey hiç düşünmedim. İlk sorunlar taleplerimin yeteneklerimizi aştığı 2014 yılında geldi. Araçlar değişti, sürücü için pek çok şeye karar veren araçtı ve ben bundan hoşlanmadım. O zamanlar Mercedes'e karşı hiç şansımız yoktu."

"Ferrari'ye geçmek ve yeni zorluklara atılmak beni çekti. Benim rol modelim her zaman Michael Schumacher olmuştur. Onun şampiyonluklarını düşündüm ve ben de kırmızı araçla şampiyon olmak istedim. Bu coşku, şampiyonluğu kazanmaya yakın olduğum 2018 yılına kadar devam etti fakat o noktada arzuladığımız hedefe ulaşamadık."

"2019 sezonu, şasi/motor uyumundaki problemlerden ötürü oldukça üzücü geçti. Aynı zamanda çocuklarım da büyümeye başlamıştı."

"Bu, neler olup bittiğine ve çevremin ne kadar değiştiğine dair görüşümü netleştirdi.” dedi.