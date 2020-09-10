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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Emekliliğe çok yakındım"

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Vettel: "Emekliliğe çok yakındım"
Ekleyen:
, Editör

Sebastian Vettel, Aston Martin için yarışmayı gördüğü potansiyel tarafından kazanılmadan önce Formula 1'den emekli olmaya ‘yakın’ olduğunu söyledi.

2015'ten bu yana Ferrari ile yarışan dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, sezon sonunda İtalyan ekibe veda edecek ve bugün itibariyle Aston Martin'e katılacağını açıkladı.

Vettel'in emekli olabileceği yönünde iddialar vardı ancak Alman pilot, tercihini gelecek yıl seriye girecek olan Aston Martin'e güvenmekten yana kullandı.

F1'den emekli olmaya ne kadar yaklaştığı sorusuna Vettel, “Yakındım. Ama ne kadar yakın olduğumu ifade edebileceğim bir ölçü var mı?"

"Çok fazla düşünceye sahip olma anlamında yakındı ve bu anlamda kendimi ilk sıraya koymam gerek. Benim için en iyi şeyin ne olduğunu düşündüm."

Verdiğim kararın, kendim için en iyisi olduğunu düşünüyorum ve bunu kanıtlamayı sabırsızlıkla bekliyorum." yanıtını verdi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Editör Kemal Şengül

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