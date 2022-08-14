Vettel, emekli olmadan önceki son yarışlarda 'geri adım atmayacak'

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Vettel, Formula 1 kariyerinin son birkaç yarışına girmesine rağmen, geçmişte olduğu gibi saldırmaya kararlı.

Dört kez dünya şampiyonu, Macaristan Grand Prix'sinden önce yaptığı açıklamayla, ailesiyle daha fazla zaman geçirmek istediğini ve önceliklerinin değiştiğini söyleyerek 16 sezonluk kariyerine 2022'nin sonunda son vereceğini duyurdu.

Tüm zamanların en deneyimli sürücülerinden biri olan Vettel, şu anda 290 yarış ile F1'in tüm zamanların en çok yarışanları listesinde yedinci sırada yer alıyor.

Belçika ve Abu Dhabi Grand Prix'leri arasındaki her yarışa başlaması koşuluyla, 299 kez yarışarak emekli olacak olan Alman sürücü, kariyeri boyunca yaptığı gibi son yarışlarında da aynı şekilde yarışmaya kararlı.

Vettel yarışı bitirmeye kararlı

Macaristan Grand Prix'sini 10. sırada bitirdikten sonra konuşan 53 kez yarış galibi Vettel, "Sonuna kadar geri adım atmayacağım, bu işin nasıl yapılması gerektiğini biliyorum. Ve bunu sonuna kadar yapmak istiyorum."

"İnsanları tribünlerde görmek güzel çünkü muhtemelen bir daha bu tür bir duygu hissedemem ama yine de bunca yıldır buna sahip olduğum için şanslıyım.

"Her şeyin bir sonu vardır. Benim hikayem yıl sonunda bitecek ve başka bir hikaye başlayacak."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Vettel, Aston Martin'in güçlü ve zayıf yönlerini vurguladı

Vettel ile Aston Martin’in ilişkisi, pole pozisyonları, podyumlar ve yarış zaferleri peşinde koşmaya alışmış bir sürücü için yetersiz kaldı.

Vettel, 2021 Azerbaycan Grand Prix'sinde takım için ilk ve bugüne kadarki tek podyumunu elde etti. Macaristan'daki yarışı ikinci sırada bitirmesine rağmen Alman sürücü, yakıt miktarı ihlali nedeniyle diskalifiye edildi.

2022'de takım, ön sıralara yaklaşmayı başaramadı ve takımlar şampiyonasında 20 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.

Vettel, Bakü'de altıncı olarak bu sezonki en iyi sonucunu alırken 16 puana sahip ve pazar günlerinin, Aston'un en büyük gücü olduğunu düşünüyor.

"Son iki yılda puanlar için savaşmak çok zordu."

"Bence herkes yaz tatilini dört gözle bekliyor ve sonrasında cumartesi günleri daha iyi bir araca sahip olmaya çalışacağız."

"Bu bizim zayıf noktamız ve pazar günleri çok güçlü olabiliriz. Yani yapılacak bazı işler var gibi görünüyor."

Çeviri: Asya Kalpar