Sıralama turlarında 11. olarak son bölüme kalamayan Alman sürücü, yarışta da spin atarak gerilere düşmüş ve yarışı 10. sırada tamamlayabilmişti. Ferrari sürücüsü ayrıca birçok eski yarışçının da eleştirisine maruz kalmıştı.

2016 F1 dünya şampiyonu Nico Rosberg, “Sebastian’dan çarpıcı bir yanlış hesaplama daha gördük. Yine aynı şey ona oldu. Bu açıklanamaz bir şey. Sebastian, geçiş esnasında iç tarafta olduğu zaman tekrar tekrar aynı hatayı yapıyor."

"Sebastian, Ferrari'nin altıncı-yedinci olabileceğini iddia ediyor ve takım arkadaşı yarışı ikinci bitiriyor. Sebastian en baştan başlamak zorunda kalacak. Artık dört dünya şampiyonluğu hiçbir şey ifade etmiyor. Bir yer hak ettiğini kanıtlamalı." demişti.

Pazartesi günü Max Verstappen ile birlikte Red Bull’un televizyon kanalı olan ServusTV’de bir spor programına katılan Vettel, “Eleştirilerle başa çıkabilirim, çünkü çoğunlukla kendime kızıyorum.”

“Nico Rosberg, yarışlara kendi penceresinden bakıyor ancak spin olmasaydı harika bir sonuç elde edebileceğimi unutuyor.”

“Henüz olmak istediğimiz yerde kesinlikle değiliz, ancak takım bunu gerçekleştirmek için her şeyi yapıyor.” şeklinde konuştu.

Hafta başında Vettel’in Red Bull’a dönebileceği söylentileri de ortaya çıkmıştı.