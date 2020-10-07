Vettel, Eifel GP’de Ferrari’nin orta sıralarda yarışmasını bekliyor

Bu sene sonunda Ferrari’den ayrılacak olan Sebastian Vettel, Maranello merkezli takımın bu hafta sonu gerçekleşecek ve 7 yıl aradan sonra Nürburgring’i Formula 1’e geri getiren Eifel Grand Prix’sinde zorlanmasını bekliyor.

Vettel bu konuda, “Bu sezon alışıldığı üzere, yine saniyenin yüzde birinin bile önemli olduğu orta grupta yarışacağımızı düşünüyorum. En ufak detayları bile dikkate almamız gerekecek.” dedi.

Pistte hava sıcaklığının çok düşük olacağı bilgisine istinaden Alman pilot, “Lastiklerin çalışmasını sağlamak hayati önem taşıyacak.” diye ekledi.

Sözlerine devam eden Vettel, “Nürburgring’e geri dönüyoruz ve bu beklenmeyen bir zevk, çünkü asıl takvimde bu yarış yoktu.”

“Tabii ki Almanya’da kendi vatandaşlarımın önünde yarışabileceğim için çok mutluyum.”

“En son 2013 yılında burada yarıştığımız zamana dair çok güzel anılarım var, onun haricinde düşük ve orta hızlı virajları sebebiyle iyi yol tutuşunun zor olduğu ilginç de bir pist.”

Sebastian Vettel şu ana kadar zor bir sezon geçirdi ve Ferrari SF1000’e alışmakta zorlanırken performansı da genç takım arkadaşı Charles Leclerc’in gerisinde kaldı.

Halihazırda F1 pilotlar şampiyonasında 13. sırada olan Vettel, ülkesinde düzenlenen yarışta iyi bir sonuç alarak Ferrari’ye de puanlar kazandırmayı ümit ediyor.

Hafta sonu boyunca birkaç aerodinami geliştirmesi deneyecek Maranello merkezli takım, arka taraftaki yere basma gücü ve denge sorunlarını azaltmayı planlıyor.