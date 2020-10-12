Vettel, Eifel GP’de “çok fazla risk” almış

Alman sürücü, orta lastiklerle başladığı yarışta yükselmeye çalışırken 11. turun ilk virajında her şey ters gitti.

Giovinazzi’ye iç taraftan yapmaya çalıştığı ataktan vazgeçerken kendisini sol tarafa atan Vettel, arka lastiklerini kilitleyerek spin attı.

Bu olayda lastiklerini tamamen yakan ve strateji değiştirmek durumunda kalan tecrübeli sürücü, yarışın büyük bölümünü trafikte geçirdi.

Yaşadığı olan konusunda konuşan Ferrari sürücüsü, çok fazla zorladığını ve önündeki Alfa Romeo’nun ürettiği kirli havadan etkilendiğini söyledi.

Vettel, “Gelişim kaydetmeye çalışıyordum ve çokça risk alıyordum. Buna geri dönüp bakınca, çok risk aldığımı görebiliyorum.”

“Ve sanırım, kirli havadan geçerken aracı kaybettim. Kesinlikle niyetim bu değildi ve daha iyi bir iş yapma şansımı bitirdi.”

“En kolay yarışlardan biri değildi ve trafikte sıkışıp kaldım ve bu benim hatamdı. Bundan dolayı gelişim kaydetmek zordu. Yine de muhtemelen, bitirdiğimiz yerin üzerinde bir hıza sahiptik. İyi bir yarış değildi.”

“Önümüzde hâlâ yarışlar var ve puanlar bizim için önemli. Asıl hedef bu ve önümüzdeki üç yarışı dört gözle bekliyorum. Portimao ve Imola benim için yeni. Diğer yanda ise, Türkiye’de daha önce sürdüm. Yani heyecanlı olacaktır.” şeklinde konuştu.