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Vettel, "eğlenmek için" iç çamaşırıyla padoğa çıkmış

Sebastian Vettel, cuma günü kısa süreliğine de olsa garajdan tulum üzerinde iç çamaşırıyla çıkmasının eğlence amaçlı olduğunu söyledi.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Vettel, "eğlenmek için" iç çamaşırıyla padoğa çıkmış
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Son yarışlarda FIA'nın yeni Yarış Direktörü Niels Wittich'in araç içerisinde kurallara uygun kıyafet giyilmesini ve aksesuar takılmamasını zorunlu tutması, en çok konuşulan konulardan birisi.

Wittich, Uluslararası Spor Kuralları'nı baz alarak göndermiş olduğu mektupta pilotların sürüş yaparken güvenlik için tulum altına günlük iç çamaşırı giymemeleri ve mücevher takmamaları gerektiğini belirtmişti.

Alev alma potansiyeli olan iç giyim konusu Cuma günkü olağan takım yöneticileri toplantısında bir kez daha gündeme geldi.

Birçok pilot bu konunun sürekli gündeme gelmesi nedeniyle memnun olmadıklarını dile getirirken Vettel, cuma günkü birinci antrenman seansı öncesinde pit yolunda ve padokta, Superman gibi yarış tulumunun üzerine Puma boxerlarını giyerek yürüyüş yaptı.

Motorsport.com'un protesto amacıyla mı bu şekilde giyindiğini sorması üzerine Vettel, "Sadece eğlence amaçlıydı. Pek umursamıyorum ancak hâlâ bu konuyu konuşmaya devam ediyor olmamız gerçekten komik." şeklinde cevap verdi.

Cuma günkü antrenmanları 14. sırada tamamlamasının ardından günü değerlendiren Vettel, "Zorlu bir pist. Hâlâ aracımızda bazı değişiklikler yapabiliriz. Aracımızda değişiklik yapmamız lazım! Piste biraz daha fazla adapte olmalıyız. Ancak evet, genel olarak eğlenceli ve çok hızlı bir pist."

"Çok fazla düzlük var. Pistin çoğu oldukça kör, bu yüzden trafik açısından riskli olacak. Yarışın da zorlu olacağını düşünüyorum. Diğer taraftan asfaltın bazı bölümleri parçalanıyor. Bazı yerlere yaptıkları yamalar işe yarıyor."

"Herkes gibi, pist yeni olduğu için ben de biraz daha fazla tur atmak istiyorum." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Vettel de bazı pilotlar gibi yarış çizgisi dışının aşırı kirli olması nedeniyle geçiş yapmanın zor olabileceğini düşünüyor.

Vettel, "Yarışmak istiyorsak, yan yana gidebiliyor olmamız gerek ancak şu anda sadece tek bir çizgi var. Ancak genel olarak eğlenceli."

"Araç içerisinde gerçekten rahat hissedebilirsem, o zaman daha fazlasını çıkarabilirim. Ancak muhtemelen buradaki ilk günün ardından muhtemelen çoğu pilot aynı yorumu yapmıştır."

"Bu konuda biraz iyileşebileceğimizi düşünüyorum. Muhtemelen sıralamalarda 10 ile 15. sıralar arasında bir yerlerde olmak gerçekçi hedef olur ancak umarım daha fazlasını yapabiliriz." dedi.

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